Språket vårt: Sesongnytt

21. august hadde Aftenposten en artikkel om de klimaendringene som rammer Midtøsten og Nord-Afrika, og der leste vi: «Sesongene forsvinner. Våren og høsten er borte, byttet ut av lange perioder med hete». Her er det altså, slik det utdypes, to av årstidene som merkes i mindre grad. Og som så ofte, når én ting går galt, får den gjerne følge av minst én tabbe til: «byttet ut av lange perioder» kan med fordel endres til enten «erstattet av lange perioder» eller «i stedet kommer lange perioder» osv.

En enda mer assosiasjonsfremmanende reklametekst kom i et tillegg fra et firma som gleder befolkningen med sports- og friluftsutstyr i videste forstand. Et av tilbudene gjelder en «mammut kompakt women 3-season sovepose dame.» Her har den optimistiske selger i første omgang veket tilbake for å oversette «women 3-season». Tre-sesongsdamer kan jo være tillokkende på kort sikt. Det er bare det at i et sammensatt ord på norsk er det siste leddet artsdefinerende: Et hundehus er et hus, ikke en hund, danskebåten er en båt, ikke en danske, og en soveposedame er ikke en sovepose, men en dame som - æh, vi må stoppe her før det går helt galt. Annonseteksten tar imidlertid saken et godt stykke videre: Posen er «tilpasset damer med fleecefor i fotenden». Som foran nevnt er hun dessuten mammut. I annen omgang - et litt farlig ord her - tar imidlertid selgeren mot til seg, fjerner mammuten og lover «en lett, romslig 3-sesong pose med god komfort».

Vel. Dette når ikke opp til samme nivå som en skiannonse fra det samme firmaet for få år siden: «Nytt parti ski ankommet, spesialtilpasset for damer med innsving i midtpartiet og justerbart monteringspunkt.»