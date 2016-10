Språket vårt: Ubendig raseri

Da er du heldig stilt - og omgivelsene enda mer - i sammenligning med politikerne. Vel å merke hvis man mener at journalistene har dekning for det de skriver. Vi bringer to konkrete eksempler.

Aftenposten kunne mot slutten av september fortelle at «Fabian Stang raser mot at byrådet vil gjøre Manglerudhjemmet kommunalt igjen». Nå er heller ikke Oslos tidligere ordfører helt uten temperament, men hans offentlige raserianfall har ikke vært sjenerende mange. Og selv om han sikkert har sine sterke meninger om både eldreomsorg og Manglerudhjemmet, er det tenkelig at andre verb hadde vært mer passende. Deler av Oslo Høyre er jo fremdeles, tross nye tider og moderne krav, i stand til å oppføre seg forholdsvis dannet. Det samme gjelder deler av Arbeiderpartiet. Derfor var det litt overraskende å lese denne overskriften i VG: «Asyldebatten: Støre i strupen på Listhaug.» Illustrasjonen var et bilde av opposisjonslederen og statsministerkandidaten, for anledningen pyntelig plassert i et flysete, uten at en eneste hjørnetann var synlig. Lite tydet på at statsråd Listhaugs strupe var i faresonen.

Dette er i stil med en legendarisk firespaltet overskrift i VG i forrige århundre. En uheldig mann hadde vunnet 25 kroner i Lotto og gikk i begeistring inn på et postkontor for å heve gevinsten. Den fikk han, men det måtte trekkes et gebyr på 30 kroner, så det ble et underskuddsforetagende. Historien var plassert under tittelen «Lottosjokk».

Skuffelsen er forståelig, men hvis sjokkterskelen ikke er høyere enn at den overskrides ved tap av en femmer, blir det et strevsomt liv. Denne ordbruken kan sammenfattes under betegnelsen tabloidspråk, og ennå lever det mennesker som husker at det var reservert for løssalgsavisene.