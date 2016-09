Språket vårt: Utregninger

Men i Klassekampen 26. august imøteser en av avisens faste kommentatorer med fortrøstning og forventning en annen ordning: «Under disse forutsetningene ligger ikke bare eksakt vitenskap, men også en rekke politiske og økonomiske valg. Det finnes andre måter å regne ut framtida på også.»

Eksakt vitenskap i kombinasjon med flere måter for utregning (ingen spåkoner, glasskuler eller stjernetydere her) av fremtiden skal nok gjøre susen. Men det kan føre til at det ikke blir plass for klassekamp eller annen politikk. Det lyder litt kjedelig. I samme avis har imidlertid den kjente arbeiderpartipolitiker og tidligere statsråd Gerd-Liv Valla foretatt andre beregninger, om ikke akkurat utregninger: Hun «frykter at særlig SV vil kvie seg for å gå inn i regjering med Ap hvis de fremstår som lite lydhøre». Det er formodentlig Ap som kan finne på å fremstå som lite lydhør for SV, og da spørs det hva kjøttvekten sier eller viser. Kommentatoren i første avsnitt har imidlertid råd for dette også: Han mener at vi må bruke oljepenger på samme nivå, «men de må brukes mer riktig».

Her er det et spørsmål om vi kan gradbøye adjektivet «riktig». De som mener at noe enten er riktig eller galt, vil si at det da ikke kan være mer eller mindre riktig. Det er mulig at dette er uttrykk for et litt for bastant språksyn, men det finnes slike adjektiver. Det mest kjente er vel «gravid» – her er det tale om et enten – eller. Det hender likevel at noen bruker uttrykket «veldig gravid» i betydningen høygravid. Men da gjør synsinntrykket det lett å «regne ut» at fødselen er nærmere forestående enn den har vært.