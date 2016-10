Språket vårt: Vesentlig

Han har bitt seg fast i disse to setningene: «Dersom leverandøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan oppdragsgiver, etter at leverandøren er gitt en frist til å rette, heve kontrakten. Dersom leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan oppdragsgiver heve kontrakten uten at leverandøren er gitt en frist til å rette.» Det mangler et komma etter «avgifter» i setning nr. 2, men det er antagelig bare en slagfeil.

Det som er den språkinteressertes poeng, er om det er noen forskjell på «ikke uvesentlig» og «vesentlig». Det later til at «vesentlig» er betydelig vesentligere enn «ikke uvesentlig», siden terskelen for å bryte kontrakten da er markant lavere. Han tilføyer at dette fortoner seg som juridisk flisespikkeri. Han sier en god del mer om jurister og deres tendenser til å drive med den slags, kritikk som spalten ikke kunne drømme om å gjenta.

Det er nok all grunn til å støtte det juridiske resonnementet her. «Vennlig» er det motsatte av «uvennlig», logisk og ubestridelig nok. Men hvis det står «vennlig hilsen» under et brev, er det vel utvilsomt at det er mye vennligere enn om det skulle stå «ikke uvennlig hilsen» foran underskriften.

Den engelske skribenten George Orwell (1903-1950) advarte sterkt mot denne konstruksjonen med dobbelt nektelse og stemplet den som et eksempel på byråkratisk kaudervelsk. Det gjorde han i essayet «Politics and the English Language», og i skjønnlitterær form utdypet han resonnementet i avsnittene om nytale (Newspeak) i romanen Nittenhundre og åttifire (som er navnet på den, ikke 1984). Men så var han ikke overbevist om juristeriets nødvendighet heller.