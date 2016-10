Språket vårt: Virusforkjemper

Og det gikk ikke bra da Aftenposten skulle referere en general 18. september: «Vi må finne måter å koble sammen hær med skip og fly i luften på, som mer effektivt kan levere ildkraft.» Skip i luften må bli luftskip, men tanken på å bruke dem militært er vel nokså fremmed for dagens forsvarsplanleggere. Fly kan derimot ikke brukes noe annet sted enn i luften, og man når ikke noe høyere presisjonsnivå ved å skrive «i luften» etter «fly».

Med til moderne teknologi hører også virus, et ord som i varianten «datavirus» er havnet et stykke unna den medisinske vitenskapen. Et selskap ved navn McAfee er ifølge Dagens Næringsliv 18. september «tilbake som virusforkjemper i det lille IT-selskapet D-vasive». Litt lenger nede i teksten får vi vite at McAfee driver med virusbekjempelse, og at de til og med er «en anti-viruslegende». Men da er et slikt selskap neppe en virusforkjemper – skulle det være tilfelle, må vi tro at det ikke blir så mye rift om dem.

Så har teknologiske ord og uttrykk bredt seg helt til de vise kvinner og menn som skriver om inntak av styrkende og stimulerende væsker. 17. september tar en vinskribent i Dagens Næringsliv for seg (av) alkoholfrie drikkevarer. Det hjelper ikke, selv med en så forsiktig omgang med de våte varer blir ikke prosaen særlig edruelig. Vi leser om Farris Bris, et norsk produkt: «Søt duft av regnvann på grønn gressplen. Sjarmerende på sitt vis, men mangler harmoni og balanse. Litt emmen og feit utgang.»

Fettprosenten i Farris har ut fra vårt kjennskap til slike drikkevarer ligget på et rimelig og tilfredsstillende lavt nivå hittil, så her må det ha skjedd forandringer som vi ikke har fått med oss. Men det var da enda godt at den dufter av grønn gressplen og ikke brun eller gråsvart sådan.