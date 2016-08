Språkrådet: «Bane NOR» bryter de fleste retningslinjene for navnevalg i Staten

Tidligere denne uken ble det kjent at fem personer arbeidet i fem uker og tok 545.000 kroner for å lage Jernbaneverkets nye navn og logo: Bane NOR SF.

Blant dem som har fått med seg kommentaren, er Språkrådet:

– Vi synes ikke at Bane NOR er et særlig godt navnevalg. Det bryter med de fleste retningslinjene for gode navnevalg i Staten, sier språkrådets direktør Åse Wetås til Medier24.

Hun forteller videre at Språkrådet egentlig ønsket at det gamle navnet - Jernbaneverket - ble videreført.

– Av hensyn til borgerne, så bør statlige selskaper ha mest mulig kontinuitet i navnet. Gjenkjennelsesverdien er viktig for et navn, og nå har de brukt 20 år på å bygge Jernbaneverket til noe som er forståelig, sier Wetås.

– Og for dem som syntes det var vanskelig å forstå forskjellen på Jernbaneverket og NSB, blir det enda vanskeligere nå. Jernbaneverket antyder at selskapet driver med noe annet enn persontransport, mens «Bane NOR» like gjerne kunne vært et nytt navn på NSB. Og dermed gjør det enda mer uklart.

Bryter med orddanningsmønsteret

Språkrådet har en rekke retningslinjer – som Staten er pålagt å følge. Men i dette tilfellet har Staten ikke gjort det, på veien fra Jernbaneverket til det statlige foretaket Bane NOR:

– Navn på statlige virksomheter skal være i tråd med norsk rettsskriving. Dette bryter med orddanningsmønsteret i norsk språk, mener Wetås.

Hun peker på tre punkter som de sentrale, eller lettere sagt – som gjør at «alt» er galt med navnet:

Nor som et ord på tre bokstaver «bryter med alt i rettskrivingssammenheng», mener Wetås:

– Det er rett og slett ikke i bruk i norsk språk. Den internasjonale ISO-standarden gir ikke ordet noe status som eget ord i norsk språk, slår hun fast.

Dessuten er det ingen grunn til å skrive NOR i store bokstaver, mener språksjefen.

i store bokstaver, mener språksjefen. Bane NOR i to ord er i seg selv i strid med norsk rettsskriving, og den etablerte normen for navn på halvstatlige virksomheter.

– Hvis du tenker på andre halvstatlige virksomheter, så har de valgt en variant med navnet i ett ord. Televerket ble til Telenor, Luftfartsverket ble til Avinor. Så om Jernbaneverket absolutt måtte bytte navn til dette, burde de i det minste ha skrevet det som «Banenor». Det ville gått inn i et mønster, og dermed gitt en effekt, sier Wetås.

Språkrådet advarte, men for døve ører

Direktør Åse Wetås

Språksjef Wetås sier at rådet ikke har mulighet til å være noe språkpoliti, og verken kan tvinge godt språk på noen – eller straffe etater og offentlige virksomheter som bryter reglene.

– Men statlige virksomheter skal følge språknormen. Og alle typer statlige virksomheter som skal endre navnet sitt, skal involvere Språkrådet så tidlig som mulig, sier hun.

– Har dere snakket med Jernbaneverket i denne saken?

– Vi har blitt konsultert, og har gitt våre innspill, men kom dessverre inn seint i prosessen. Våre innspill er ikke blitt lyttet til, noe som dessverre skjer iblant, sier Wetås.

– Vurderte en samskriving av navnet, men gikk bort fra dette

Medier24 har vært i kontakt med Bane Nor, og fikk følgende svar på mail:

– Styret i foretaket ønsket et nytt navn for å gi et tydelig signal om at det er et nytt foretak som er etablert med nye oppgaver og et nytt strategisk fokus. Det var styrets vurdering at det var viktig å markere omorganiseringen av jernbanesektoren og etablering av det nye foretaket med et nytt navn, skriver prosjektleder Cecilie Pindsle.

Hun skriver videre at det er en etablert praksis i Norge at verk og etater som skifter status til foretak eller privat virksomhet skifter navn.

– Styret i foretaket skulle finne et nytt navn og landet på Bane NOR. Vi gjennomførte møter med NTB Arkitekst og med Språkrådet, jfr vedlagte notater som i etterkant av møtene ble sendt til oss.

– Styret vurderte i etterkant av møtet hos Språkrådet en samskriving av navnet, men gikk bort fra dette. Foretaket bestemmer selv hva navnet skal være, og både Språkrådet og NTB Arkitekst har bekreftet skriftlig til oss at ved en todeling av navnet skal NOR skrives med store bokstaver. Vi stiller oss undrende til at Språkrådet overfor M24 sier en annen ting om bruken av NOR enn de gjør i brev til oss, datert 08.08.2016.

Medier24 skriver at for ordens skyld kommer det klart frem i notatet fra Språkrådet til Jernbaneinfrastrukturforetaket at rådet advarer mot å bruke navnet Bane NOR SF.

