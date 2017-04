Springsteen kaller Trump svindler i ny protestlåt

Låten er skrevet av Springsteens musikerkompis Joe Grushecky, og de to synger «That’s what makes us great» sammen. Tittelen spiller på Trumps kjente slagord «Make America Great Again».

– Jeg hadde denne låten, og Bruce og jeg hadde snakket sammen. Jeg sendte den til ham, og han likte den. Hva tror du om å synge den, spurte jeg. Han ga den Bruce-behandlingen, sier Grushecky til Pittsburgh Post-Gazette.

Var trekkplaster for Clinton

Trump, som vant presidentvalget 8. november med 306 valgmenn mot Hillary Clintons 232, hadde liten støtte fra USAs rockestjerner, Hollywood-skuespillere og kunstnere. Kvelden før valget var Springsteen trekkplaster på et møte for Clinton i Pennsylvania, noe som ikke forhindret at hun tapte delstaten til Trump.

«A con man and his crooks»

Den nye låten tar opp emner som innvandring og forfalskede nyheter. Springsteen kaller Trump en «svindler» og omtaler folkene hans som «skurker»:

Don’t tell me a lie / And sell it as a fact / I’ve been down that road before / And I ain’t goin’ back

And don’t you brag to me / That you never read a book / I never put my faith / In a con man and his crooks

Har vært i feide med kunstnere før

Sangen ble sluppet på Itunes og Grusheckys hjemmeside onsdag. Trump hadde torsdag ettermiddag ikke kommet med noen reaksjon ennå. Tidligere har han imidlertid ikke gått av veien for verbale angrep mot kjendiser som Meryl Streep, Alec Baldwin og Arnold Schwarzenegger når de har kritisert ham.