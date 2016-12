Står vi foran et sammenbrudd av verdensorden? | Henrik Thune

Hva føler du om verden akkurat nå? Jeg er rimelig sikker på at om man tok med seg dette ene spørsmålet ut på gaten nå ved årsskiftet og ga tilfeldig forbipasserende tid å sette ord på følelsene sine, ville svarene vært nærmest identiske, og nedslående.

Jeg mistenker også at hvis man var heldig nok til å få en intervjuavtale med Norges mektigst plasserte politiske ledere, ville tonen vært den samme. Eller for å sitere Jens Stoltenberg i et intervju rett før jul: «Verden er blitt et farligere sted.» Eller Erna Solberg under oppsummeringen av siste halvår: «2016 har som 2015 vært et år som viser en uro.»

Som en vandring rett ned i kjelleren

Det er ingenting overraskende ved denne bekymringen.

Sett under ett er det som om nyhetene fra verden gjennom 2016, en etter en, fra terrorangrep, USA-valgkamp, Brexit, smelting av permafrost, Putin, boligprisgalopp, nasjonalisme, hackere, Aleppo, til herreløse digitale algoritmer og det som nå kalles «den fjerde industrielle revolusjonen» har vært som en vandring rett ned i kjelleren. Og de ulmende fremtidsbekymringene er ikke særnorske.

Troen på fremtiden vaklende

I november publiserte det internasjonale meningsmålingsinstituttet Ipsos MORI en undersøkelse fra 25 land. Men unntak av Kina og India, der optimismen er massiv, er troen på fremtiden vaklende.

Drøyt 60 prosent av verdens befolkning tror ting går i feil retning; de viktigste bekymringene er immigrasjon, terrorisme og arbeidsledighet; og Vesten kommer dårligst ut.

Fakta: Henrik Thune Thune har doktorgrad i statsvitenskap og har tidligere arbeidet ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI og i Utenriksdepartementet. Han har publisert en rekke artikler og bøker om internasjonal politikk. Thune har spesielt arbeidet med stormaktspolitikk, norsk utenrikspolitikk og internasjonal politikk i Midtøsten.

Belgisk politi

Folkeopprør mot elitenes arroganse?

Ingen har til nå kommet opp med noe godt navn på den internasjonale sinnstilstanden vi er inne i. Mye har isteden dreid seg om å fordele skylden for utviklingen.

Skyldes terror og kaoset EU, Obama, Putin, islam, islammotstandere, snillister eller Assad? Er internasjonalisme og globalisering bra eller dårlig? Er massene bak Trump og Brexit komplette idioter eller et folkeopprør mot elitens arroganse? Skyldes utviklingen venstre- eller høyresiden?

Vi har forlatt en æra

Noe synes uansett ganske klart: En eller annen gang mellom sommeren 2014 (da IS heiste sitt svarte flagg og oljeprisene raste) og slutten av 2016, forlot vi en æra, en epoke, en tidsånd, en slags selvsagt, resolutt grunnoptimisme som på tross av 11. september 2001, Irak-krig og finanskrisen har holdt stand i verdenspolitikken siden Berlin-murens fall for 27 år siden.

Trusselen fra jihadisme har eskalert siden 2014. Les FFI-forsker Anne Stenersen.

Erstatningen er en slags murrende, kollektiv sørgesalme ved reisens slutt, et «Titanic-øyeblikk» for det 21. århundre: Jo da, det er fortsatt godt med penger og fred, men etter 20 år med global vekst, demokrati og relativ orden har solen nå gått sin gang, og siden farten har vært så høy, kommer vi nok til å kræsje, et sted i mørket foran oss.

Vi er i en farlig fase i evolusjonen

Den globale fysikkguruen Stephen Hawking har i flere sammenhenger beskrevet utviklingen enda mer dystopisk. Han observerer en art som drøyt 100 000 år etter at den vandret ut fra sin urbase i Øst-Afrika for å underlegge seg verden, aner sin egen nedarvede selvdestruktivitet.

Lucas Jackson / Reuters

Hawkings perspektiv er episk og urovekkende: Hvis det finnes en klok intelligens som overvåker oss fra himmelen, så vil denne neppe ta kontakt med oss nå. Vi har overvunnet naturen med teknologi, men er i en farlig fase av evolusjonen, fordi arvematerialet og aggresjonen fortsatt tilhører savannene i Afrika.

Altså, dette gamle bildet: At vi kan komme til å brenne opp inni vårt eget hjul, som er myten om Babels tårn og Ikaros som fløy mot solen.

Men det har gått bra tidligere

Men det finnes trøst. For dette er ikke første gangen fremtidsuroen herjer i verdenspolitikken. Og det har gått bra tidligere.

Jeg er født helt på tampen av 1960-tallet. Derfor husker jeg romjulen i 1980. Det var en kald og snørik vinter i Norge det året. I USA var en solbrun cowboyskuespiller fra California, Ronald Reagan, nettopp valgt til leder av det vi kalte «den frie verden». Året i forveien hadde Sovjetunionen rullet inn i Kabul og tatt makten i Afghanistan.

Starten på «den andre kalde krigen»

I ettertid viste det seg at dette ble starten på det som er døpt «den andre kalde krigen». Det var en av de farligste periodene verden har opplevd. Ved i hvert fall én anledning var Moskva og Washington minutter fra å presse på atomknappen.

Selv husker jeg tiden som absurd, svart og neonrosa på samme tid. Og jeg var ikke den eneste. I en undersøkelse blant 3000 norske ungdommer i 1984 konkluderte en gruppe psykiatere med at minst 40 prosent led av det de beskrev som «et dypt negativt fremtidssyn».

Vi må vokte oss for overdrivelsene

Spørsmålet blir derfor dette: Har vi falt bakover i historien? Er stemningsskiftet og uroen et varsel om en ny langvarig uorden i verdenspolitikken?

Vi må selvfølgelig vokte oss for overdrivelsene. På grunn av informasjonsteknologien er vi fanget i en nesten kontinuerlig nåtid fylt av umiddelbare nyheter.

Usikker på hvordan du skal forholde deg til nyhetsbildet i 20016? Her er Aftenpostens uhøytidelige samtaleguide for middagsselskapene i romjulen og nyttår.

Men siden nyhetenes form nesten alltid er oppsiktsvekkende eller kriseorientert, er det fort gjort å se svartere på verden enn det som faktisk sett stemmer. I forhold til historiens viktigste måleenheter – fattigdom, krig, vold, trygghet, frihet – er verden totalt sett et mye bedre sted i 2016 enn noen annen historisk fase det er rimelig å sammenligne med.

Hosam Katan / Reuters

Den globale orden var håndterbar

Samtidig er verdenspolitikken i dag radikalt annerledes enn hva den var for tredve år siden. Romjulen 1980 var verden et internasjonalt samfunn av stater. Det var riktignok en farlig tid, men den globale orden var likevel ganske håndterbar – og, på sitt absurde vis, stabil og forutsigbar.

Det var også en tid for en nærmest matematisk tilnærming til verdenspolitikk, der stater og statsledere styrte, og hvor folk som Henry Kissinger kunne forhandle om brede stormaktsløsninger og klekke ut strategier på en ganske kontrollert måte.

Hovedproblemet er spredt makt

Det vi har rundt oss nå, er et globalt, grenseløst samfunn. Hovedproblemet er ikke lenger stormakter med for mye makt. Problemet er på sett og vis det motsatte, nemlig spredningen av makt og mangelen på styringsredskaper.

Makten er spredt til markeder, digitale rom og tusenvis av statlige og ikke-statlige aktører fra hackergrupper, globale selskaper, IS og informasjonssystemer, som ingen rår over, og som uten varsel plutselig kan overstyre politikken.

Demokratiske lederes begrensede styringsmulighet

I løpet av 2015 og 2016 lot Barack Obama seg intervjue over mange timer av det amerikanske tidsskriftet The Atlantic. I samtalene fortalte presidenten om hvordan jobben har endret synet hans på verden og USAs innflytelse. Han sa han opplever sin egen makt som svekket, med begrenset mulighet til å forme global utvikling.

Jonathan Ernst / Reuters

Budskapet fra Obama er at det kanskje ikke er makten til den amerikanske presidenten (les: Donald Trump) man bør frykte mest, men uforutsigbarheten og demokratiske lederes begrensede styringsmulighet.

Uroen vil vare ved

Jeg vet ikke hva Erna Solberg tenker om sine erfaringer. Jeg er heller ikke sikker på om Jens Stoltenberg kan gi oss en helt konkret liste over hva han mener er «det farligste i verden» akkurat nå.

Men det er altså ingen grunn til ikke å stole på dem. Nivået av uorden i internasjonal politikk har økt, og uroen vil vare ved.

Er det mulig å forklare hvor den nye uorden kommer fra?

Det er fremsatt mange ulike forklaringer. Hvis jeg skulle våge meg på en grovkornet oppsummering, er tre forhold antagelig viktigst.

Motreaksjoner mot globalisering

For det første: Vi lever i en verden der det er en grunnleggende motsetning mellom det økonomiske systemet som beriker oss (globaliseringen) og det politiske samfunnet vi lever i (nasjonalstaten).

Så lenge veksten i verden er sterk, er ikke dette noe stort problem. Men når veksten stanser, eller, som i Norge, når behovene er dekket til fulle, oppleves grenseoverskridelsen og den store økonomiske og kulturelle forandringen som ligger i globaliseringen, som en trussel. Dermed oppstår det motreaksjoner. Dermed oppstår proteksjonistiske og nasjonalistiske strømninger. Dermed kan politikere spille på følelser med populisme og massekommunikasjon.

Laszlo Balogh / Reuters

Internasjonalisering uten politisk styring

Det er ikke første gang dette skjer. I siste del av 1800-tallet skjedde det en bred internasjonalisering internt i Europa. I perioden frem mot 1900 forente dette europeiske stater. Men etter hvert avtok veksten, fellesinteressene forvitret og ferske radikale ideologier fikk oppslutning.

Den store samfunnsøkonomen, Karl Polanyi, har signert den klassiske oppsummering av det som skjedde: «Massiv internasjonalisering uten tydelig politisk styring vekket fellesskapets selvforsvarsreflekser». Dette var starten av 1900-tallet, men budskapet gjelder på nytt nå.

Reaksjoner mot Vestens orden

For det andre: Vi lever i en verden Vesten ikke lenger kan diktere. Samtidig er det ingen enighet mellom stormaktene om hva den internasjonale orden bør være.

Det gryende samarbeidet vi nå ser mellom Tyrkia og Russland, eller Kina som allierer seg med regimer vi ikke liker, handler ikke om personlige relasjoner. Samarbeidet er tuftet på motmakt i opposisjon til den liberale globale orden Vesten har forsøkt å innføre etter 1990.

Dette vestlige prosjektet har nå langt på vei brutt sammen. Det store spørsmålet Vesten står overfor er hvordan vi skal fremme verdier og menneskerettigheter, og samtidig sikre fred mellom stormaktene.

Slutt på USAs hegemoni

Og for det tredje, og kanskje mer provoserende: I motsetning til norsk barnelærdom om FN og internasjonalt samarbeid, befinner vi oss i en verden med en ganske skjør orden.

De siste 20 årene har samarbeid i stor grad skyldtes at USA har ført an og diktert felles løsninger. Vi har levd i en hegemonisk orden. Når USA enten bruker makt feil, som under George W. Bush, eller trekker seg for mye tilbake, som nå, under Obamas ledelse, oppstår det ustabilitet og vakuum i systemet.

Ifølge en vandrehistorie i Utenriksdepartementet, skal en erfaren norsk statsråd en gang ha stønnet: «Folk skulle bare visst. Hvis USA ikke sitter ved spakene, så er det ingen som styrer, eller enda verre, 20 land drar i hver sin spak.»

Lucas Jackson / Reuters

Det er her den store «Trump-faktoren» kommer inn. Det globale samfunnet har vært fullstendig avhengig av USA for å sikre orden, men spørsmålet er om USA fortsatt har evnen.

Forholdet USA/Kina blir avgjørende

Så, hvordan bør vi leve med denne nye uorden?

Det er jo ikke godt å si. Men personlig tror jeg på to teknikker. Den første er at vi puster ut litt og forsøker å se samtiden i et litt større perspektiv. De siste 20 årene har vært en global gullalder. Det er stabiliteten i denne lange perioden, og ikke uroen vi opplever nå, som er det unormale. Så vi må tåle å leve med litt mer usikkerhet.

Den andre teknikken er at vi bør være fast bestemte på å unngå det verste. Og hva er det? Jo, konflikt og global maktkamp mellom verdens to supermakter, Kina og USA.

Dette er det virkelig store historiske spørsmålet som vil definerer orden og uorden i verden de neste tiårene. Dette er dønningen, alt annet er krusninger til sammenligning. Norges normalisering av forholdet med Kina er sånn sett en slags foreløpig, lokal romjulstrøst.

Og 20. januar kommer Donald Trump.

