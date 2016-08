Jan T. Espedal

FEM KJAPPE SPØRSMÅL TIL STEIN ERIK HAGEN

Hva er formålet med kunstsamlingen din?

– Jeg har jobbet strategisk med samlingen de siste 15 årene. Den skal dekke de vesentligste periodene i det 20. århundres nordiske billedkunst, særlig fra 1890 til 1960.

Hvor er det rareste stedet du har plassert kunst?

– Hm, ja. Kanskje Munch på gjestedoen kan forekomme som litt rart?

Hvorfor er kunst viktig i dagens samfunn?

– Kunst er en del av menneskets utvikling og samfunnets fundament. Ja, du kan vel si at kunsten skildrer sivilisasjonens utvikling. Hva er et samfunn uten kultur?

Har kunsten gjort deg til et bedre forretningsmenneske?

– Absolutt. Kunsten har gjort meg mer reflektert – og mer harmonisk.

Ditt beste råd til en potensiell kunstkjøper?

– Skal du samle i det små, følg ditt hjerte. Skal du samle stort, skal du hele tiden tenke at verkene må være på museumsnivå. Det vil si at du skal gå etter det beste. Heller få og gode enn omvendt.

Kunstsamlingen bak debatten

I det siste har finansmannen Stein Erik Hagens kunstsamling vært fremme i mediebildet. Ulike versjoner av låneavtaler med Nasjonalmuseet og bruken av Nasjonalgalleriet har vært omtalt daglig.

Dag Fosse

La meg derfor slå fast med en gang: Dette er ikke en sak som går inn i debatten om Canica-samlingens fremtid eller disponeringen av historiske bygg.

Her skal jeg i stedet fortelle historien bak Hagens kunstsamling. For hva består den egentlig av, denne samlingen som har skapt en så engasjert debatt?

Munch på gjestedoen

Stein Erik Hagen er gjennom familieselskapet Canica en av landets største private investorer, særlig kjent for sine involveringer i Orkla og Jernia.

Mannen, som fikk en butikk som 19-åring og skapte matvarekjeden Rimi, har i en årrekke vært like seriøs med kunst som med forretningsdrift. I hele 30 år har han samlet.

Den første motivasjonen han trekker frem for sine kjøp, er personlig rekreasjon: – I kunsten finner jeg ro og harmoni, den skaper balanse i livet mitt, forteller han meg.

Jan T. Espedal/Courtesy of the Robert Mapplethorpe Foundation

Verkene hopet seg opp

Det var da også et ønske om noe fint å henge på veggen som startet det hele.

Først kjøpte han personlige favoritter, av sentrale norske kunstnere som J.C. Dahl, Adolph Tidemand, Erik Werenskiold og Edvard Munch, men også omdiskuterte samtidskunstnere som Odd Nerdrum og Nico Widerberg.

Fordi han ikke hadde noen plan for innkjøpene, hopet verkene seg opp på hjemmebane. Det var kunst i alle stuer, på barnerommene og i gangen. Selv gjestedoen ble brukt som visningsrom. Der kunne man beskue Munch mens man latet vannet.

For femten år tilbake hadde Hagens samling vokst seg så stor at all veggplass var fylt hjemme i Holmenkollen. Skulle han slutte å samle, selge maleriene, eller ta steget videre og jobbe strategisk mot en kunstsamling av nasjonal betydning?

Profesjonaliserte samlingen

Han valgte det siste. Dermed kan man grovt sett dele Hagens samlervirksomhet inn i to hovedfaser: før og etter år 2000.

Hagen bestemte seg for å profesjonalisere og utvikle samlingen og hyret inn kunsthistoriker Steinar Gjessing, som tidligere hadde bygget opp Storebrands kunstsamling og jobbet på Museet for samtidskunst.

Tor Stenersen

I fellesskap la de to en plan om å bygge en samling med særlig vekt på nordisk kunst i perioden 1890–1960. De ville ha de beste kunstnerne representert, og alle innkjøp skulle være av «museumsstandard», som de sier.

Gjessing mente de burde samle systematisk for å fylle hull i de offentlige kunstsamlingene. Blant annet var dekningen av kunst fra det 20. århundre ikke god nok, syntes han.

Grovt, ekspressivt og surrealistisk

Det de omtaler som «den ukurante kunsten» måtte løftes frem: Grove, ekspressive og surrealistiske verk skulle få mer plass, ikke bare fra Norge, men fra Norden og Nord-Europa. Samlingen skulle for alvor vise arven etter Munch. Inspirert av foregangssamleren Rolf Stenersen la de to ut på jakt etter abstrakte, dystre og tvetydige malerier fra første halvdel av 1900-tallet. Mantraet lød: «Vi elsker ukurant kunst».

Klare kriterier for kjøpene ble utarbeidet. De skulle gå målrettet etter de beste verkene. Heller kjøpe et førsteklasses bilde av en kunstner som kanskje var blitt forbigått enn å kjøpe annensortering av de mest populære navnene.

Dessuten skulle de gå for investeringer som vokser med tiden, ikke de som gir rask avkastning. Fremgangsmåten innebærer en noe lavere risiko, men krever stor selvtillit og tålmodighet.

Dag Fosse/KODE/Canica Kunstsamling

Fra hobby til prosjekt

Slik gikk Hagens kunstsamling fra personlig hobby til et strategisk prosjekt som involverer to aktører. Hagen og Gjessing. Det er sentralt når man snakker om Canica-samlingen. Det er ikke én, men to ulike personer som jobber mot et felles mål: en så sterk privatsamling som mulig, som skal supplere våre offentlige samlinger. Til forskjell fra mange andre samlinger har dermed ikke Hagens samling ett enkelt, avgrenset nedslagsfelt. Her finner vi norsk malerkunst fra 1800-tallet og nordeuropeisk modernisme fra 1920 og 1930-tallet. Den rommer en stor skulptursamling med kunstnere som franske Auguste Rodin, men også en omfattende mengde amerikansk fotokunst.

Samlingen er ikke en rekke kronologisk sammenhengende kunstverk eller et «hagensk nasjonalgalleri», men et konglomerat av flere spissede områder, som tilsammen utgjør det overordnede strategiske prosjektet.

Kunsten skal ut til offentligheten

Hagens samling kommer også med et uttalt formidlingsmandat. Denne kunsten skal ut i offentlig skue.

Dag Fosse/KODE/Canica Kunstsamling

Da Hagen tidligere i år sa seg villig til å låne ut verk til Nasjonalmuseet, var det langt ifra første gangen han har stilt samlingen sin til rådighet. I flere år har han deponert og lånt ut deler av samlingen til museer og utstillinger i Norge og utenlands.

Akkurat nå vises for eksempel Canicas samling av amerikanske Robert Mapplethorpe på kunstmuseet ARoS i Århus, mens Nordnorsk Kunstmuseum nylig viste deler av Hagens samling av eldre norsk kunst.

Hagens samling med malerier av den danske kunstneren Asger Jorn har i flere år vært i deponi hos Statens Museum for Kunst i København, og siden 2004 har Hagen også deponert et stort antall verk hos KODE i Bergen, som vises i museets presentasjon av internasjonal modernisme.

Hagens «homokunst»

Selv om Hagens samling er blitt profesjonalisert, har den fortsatt rene con amore-områder. Den store samlingen fotokunst er det for eksempel primært Hagen selv som utvikler.

Den preges av stilistiske komposisjoner i svart-hvitt, gjerne også kontroversielle motiver, som Mapplethorpes foto av mannlige kjønnsorganer og sadomasochistisk sex.

Før denne delen av samlingen var kjent for offentligheten, likte Hagen å henge disse verkene opp på veggen før middagsselskaper, som en ekstra piff. Når sønnen skulle ha gjester, måtte han ta fotografiene ned igjen. «En stor, erigert penis på veggen er vel ikke det en elleveåring mest har lyst å vise vennene sine», har Hagen tidligere fortalt Aftenposten.

Denne delen av samlingen er flere ganger omtalt som «Hagens homokunst», men katalogen til Mapplethorpe er allsidig og sammensatt. Blant annet viser hans unike portrettfoto et vanvittig vakkert spill mellom sort og hvitt. De har et slående særpreg som stilistisk glir inn blant verk av andre amerikanske fotokunstnere Hagen liker, som Irving Penn og Helmut Newton.

Skulpturene

Hagens skulpturer er et annet personlig område i samlingen, selv om skulptursamlingen er bygget opp sammen med Gjessing. Det finnes ikke en flekk i Hagens hage uten en skulptur – og de er overalt på kontoret hans.

Nylig kjøpte duoen en versjon av den franske kunstneren Aristide Maillols berømte Le Cycliste, en sjelden perle du ellers må til steder som Musée d’Orsay i Paris for å se.

Jan T. Espedal

Kjøpte Asger Jorn fra Metallica-trommisen

Et annet sentralt navn i samlingen er danske Asger Jorn. Kanskje mest kjent for sine rå strøk og fargerike bilder med naivistiske motiver, men han hadde også et langt mer allsidig uttrykk, noe Hagens samling viser. Samtidig er det også tatt hensyn til Henie Onstads kunstsamling, der Jorn er representert med kunst fra 1960-årene og fremover, mens Canica dekker perioden fra 1930 til 1960-årene.

En milepæl både Hagen og Gjessing trekker frem fra sitt samarbeid omhandler nettopp Jorn og kjøpet av nøkkelverket I Begyndelsen var billedet (1965). De husker tydelig hva som skjedde og gjengir kjøpet livaktig, som en scene fra en spenningsfilm:

Midt på natten en gang i 2002 sitter Gjessing taus med telefonen i hånden. Han kan høre seg selv puste. I New York er det kveld og Christies-auksjonen er i full gang. Under hammeren er verk fra samlingen til den eksentriske Metallica-trommeslageren Lars Ulrich.

Store, kjente navn på alle lister. Kjendisfaktor i salen. Budrundene når astronomiske høyder. Gjessing skjelver på hendene. Han hadde kjøpt kunst på denne måten mange ganger før, men ikke i et prissjikt som dette. Minutter føles som en evighet. Smellet fra hammeren. Puls i galopp. «Vi fikk det!»

Canica Kunstsamling, Oslo

For det er Gjessing som primært står for selve kjøpene. Hagen har alltid foretrukket å handle via mellomledd. Likevel snakker han med fascinasjon om dynamikken under en slik auksjon. Hvordan tilfeldigheter kan spille inn.

Et verk kan gå for langt under forventet pris, fordi maleriet foran i køen har satt rekord. – Vi har gjort varp fordi alle i salen plutselig løp i baren for å feire et rekordsalg og ikke var observante på neste maleri på listen, humrer han.

Tenker på sine barn

Det er imidlertid ikke i auksjonssalen Hagen finner den største personlige gleden ved kunsten. Nei, det er tett foran maleriene. Der kjenner han trygghet og nærhet, også i vanskelige stunder.

Dessuten tenker han på sine barn, på oppveksten der de var omgitt av kunstverk og at kjærligheten til kunst er noe de skal ta med seg. Jeg kan ikke huske en samtale med Hagen om kunst der han ikke har nevnt barna sine.

Datteren Camilla var da også den som først presenterte Mapplethorpe-samlingen for offentligheten, i en pop-up-utstilling i Horten i 2011. Rent formelt er kunstsamlingen dessuten et familieanliggende. Størstedelen tilhører Canica, der Hagen og tre av hans fire barn er eiere. Så selv om det kan hende samlingen har stor verdi nasjonalt, både økonomisk og symbolsk, er den samtidig verket til en stolt far som mener kunst gir livet mening.

Fikk laget kopier av Edvard Munch

Thomas Widerberg

Hans favoritter, som Edvard Munchs Fruktbarhet, kan riktignok ikke henge på stueveggen lenger. Men det betyr ikke at han ikke kan nyte dem hjemme. Han har fått laget kopier av maleriene han liker aller best og hengt dem opp – blant annet i boligen på Long Island. Noe han hadde glemt å si til sine barn. En natt ble han derfor vekket av en oppbrakt datter som ropte og kjeftet på ham fra andre siden av Atlanteren: «Du kan da ikke henge det her!? I stua? Er det mulig??»

Hagen ler godt når han forteller om det. Slik skaper kunsten liv i hverdagen.

Kilder: Samtaler med Stein Erik Hagen og Steinar Gjessing. Utstillingskataloger og diverse avisartikler og intervjuer fra norsk og utenlandsk presse.

