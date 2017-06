Stein Ringen

Det perfekte diktatur. Kina i dag

Oversatt fra engelsk av Tora Larsen Morset

Oslo: Scandinavian Academic Press

I det siste tiåret har bøker på vestlige språk om Kina tatt opp nye og viktige sider ved landets utvikling, men det politiske systemet og det statlige maskineriet som har vært motoren i denne utviklingen, er kommet i bakgrunnen. Det gir Stein Ringens nye bok om Kina sitt bidrag til å bøte på. Ringen er professor i sosiologi ved University of Oxford.

Ringen hører til en ny type forfattere som prøver å forstå utviklingen i dette særegne landet. Disse forfatterne kommer til Kina-feltet med stor faglig ballast fra sine respektive disipliner, og de fleste av dem engasjerer en hel liten hær av assistenter som graver frem relevant kildemateriale.

Sin egen herre

Ringen har valgt en annen fremgangsmåte. Han sier at han fant det mindre vanskelig å lese Kina enn han først trodde, samtidig som han «… ofte har hatt vanskeligere for å tolke det jeg har sett og blitt fortalt i Kina enn det jeg har lest om emnet i London». Med andre ord, Ringen er sin egen herre.

Hans innfallsvinkel for å forstå den staten han har observert, er å se på møtet mellom stat og folk. Dette høres ut som en spennende utfordring for en sosiolog, men det viser seg at det likevel ikke er Ringens prosjekt, som er en politisk analyse av den kinesiske staten. Folk må nok nøye seg med «å bite tennene sammen», som han sier.

Ringen skriver i en inviterende stil, fjernt fra statsvitenskapelige hovedsetninger. Boka har en interessant struktur, med fem kapitler og et etterord. Tittelen på de to første kapitlene, «Lederne» og «Hva de sier» er ganske misvisende, men interessante innholdsmessig. De tre følgende kapitlene: «Hva de gjør», «Hva de produserer» og «Hvem de er» sier mye substansielt om stat og styring i Kina i lærebokstil og vil kunne fungere godt til undervisningsformål. Boka ender med et etterord som drøfter forskjellige scenarioer for Kinas fremtid – en høyst uviss geskjeft.

Konvensjonelt

For en som tar mål av seg til å analysere dagens kinesiske stat, vil det komme som en betydelig overraskelse at Ringen konkluderer med at «Den kinesiske økonomien er nøyaktig det de kinesiske lederne sier den er: en sosialistisk markedsøkonomi …». Så følger en informert gjennomgang av denne «besynderlige» økonomien. Enda mer besynderlig er imidlertid påstanden om at jordbruket i dagens Kina er «ultrasosialistisk». Til og med bokens tittel låner fra kinesiske samfunnsingeniører, som til stadighet snakker om å «perfeksjonere» (wanshan) systemet.

Det er viktig, som Ringen legger vekt på, å forstå det kinesiske systemet på sine egne premisser, og ikke bare se etter tegn på at landet er i ferd med å bli «mer som oss». Men Ringen gjør det for lett for seg, for om den kinesiske politiske økonomien er unik, kan den ikke gis en så konvensjonell merkelapp. En hærskare samfunnsforskere har brukt mye tid og energi på å finne en mer presis karakteristikk av dagens kinesiske politiske økonomi. Personlig holder jeg en knapp på «byråkrat-kapitalisme».

Ideologiske skifter

Ringen overser at det skjedde et ideologisk hamskifte under partileder Jiang Zemin rundt årtusenskiftet. Da ble det nedfelt i statuttene at Partiet skulle være et profesjonelt parti for hvermannsen – de såkalte «Tre representasjoner». Partiet sitter med andre ord i dag på alle sider av bordet.

På den annen side har Ringen markert seg internasjonalt ved til stadighet å hevde «It’s the ideology, stupid», om en ønsker å forstå hva som har skjedd i Kina siden Xi Jinping tok over i 2012. Det er en observasjon som har mye for seg, men han drar det for langt.

I sin gjennomgang av de ideologiske krumspringene fra Kommunistpartiets side siden slutten av syttiårene ser Ringen det ideologiske bak Dengs pragmatisme, men han drøfter ikke betydningen av Jiang Zemins bidrag (1989–2002) og Hu Jintaos bidrag (2002–12). Sistnevnte klarer han å blande sammen med partileder Zhao Ziyang og hans tese om «Sosialismens innledende stadium» fra åttitallet. Under Hu Jintao innvarslet også tesen om et «harmonisk samfunn» at Kommunistpartiet for alvor la om sitt ideologiske grunnlag til en muskulær nasjonalisme, som Xi Jinping har bygd videre på med sin svermeriske kinesiske drøm.

Kontrollokrati

Ringen har rett i at Xi Jinping fra 2012 av har endret mye på styresettets substans og form, som han treffende betegner med nyordet «kontrollokrati,» men slikt sorterer under statlig styringskunst, som kinesiske politiske tradisjoner er godt forsynt med.

Hvis vi vil forstå hvordan kinesisk politikk har endret seg ideologisk, må man se nærmere på hvordan kinesiske former for nasjonalisme er blitt løftet opp og frem i løpet av de siste femogtyve årene, men Ringen nevner nasjonalismen og drømmen om nasjonal storhet bare en passant.

Det er en inspirerende bok med rene ord for pengene, men en bok som tidvis er i strid med seg selv. Her trenger vi hjelp fra salig Ludvig Holberg i «Den politiske kannestøper» fra 1723 (i modernisert språkform): «Om politikk og statskunst kan man lett nok resonnere, men til å forstå et land forlanges meget mere.»