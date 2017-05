1 2 3 4 5 6 Sigrid

«Årets popmusikk-snakkis» skrev vi i Aftenposten om 20-åringen Sigrid Raabe i februar. Da hadde hun akkurat sluppet killerlåten «Don’t Kill My Vibe» med et realt smell.

Ikke bare her hjemme, for den engelske radiokanalen BBC gikk i fistel og kalte den «verdens heteste låt», mens Billboards musikkredaktør Jason Lipshutz via Twitter konkluderte med at dette er popsinglen alle får prøve å slå i år.

Snakker om «debut» (hun ga ut låten «Known You Forever» for tre år siden).

En stemme kommet for å bli

Nå slipper Sigrid en EP med fire låter som viser at urfengende «Don’t Kill My Vibe» ikke var et blaff av et lykketreff. Ta for eksempel en lytt til den avsluttende pianoballaden her, «Dynamite», og man skjønner raskt at dette er en artist, låtskriver og stemme som er kommet for å bli.

Sårt, melodisk og sterkt. En vokal av typen som synger teksten om et usikkert forhold overbevisende insisterende, uten å bli masete.

Teksten om disse to som er sammen, men som ikke har samme syn på verden og veien videre, er for øvrig lik tematikken som går gjennom alt hva Sigrid lager nå. Om hindrene som unge lovende kan møte på sin vei opp og frem.

Fikk ikke stoppet «viben»

Det er for eksempel lett å se for seg en problematisk kjæreste som står i veien for hennes personlige utvikling i «Don’t Kill My Vibe», men ifølge Sigrid selv handler hitlåten om en fyr hun jobbet musikalsk med i studio.

«You think you’re so important to me, don’t you? But i wanted you to know, you don’t belong here», som hun synger til ham med dempet styrke i refrenget, før låtens mantra kommer i det håndklappende, effektive mellomspillet: «Say I’m young, I don’t care, I won’t quit, no, no, no, ho».

Det er all grunn til å være fornøyd med at denne fyren ikke fikk stoppet «viben» Sigrid er på akkurat nå.

Moderne popproduksjoner

Det er mulig at den samme personen får gjennomgå i oppfølgersinglen «Plot Twist», som fortsetter den musikalske og tekstlige ferden på samme energiske og nesten like fengende måte:

«Do you need me to spell it out loud? Just screw it up, plot twist, moved on and now you want me. But you're playing games like a wannabe».

Eller i påfølgende «Fake Friends», som jo heller ikke er noe å satse på i lengden, der det blant annet er «better to walk away than to run with fake friends».

Disse nye låtene er, som «Don’t Kill My Vibe», også gode og moderne pop-produksjoner som dynamisk mikser roligere partier med effektive brudd, «hooks» og ikke minst energiske refreng. Akkurat slik man liker det i den store popverdenen for tiden.

I sum en sterk, og samtidig fortsatt lovende, utgivelse fra Sigrid Raabe.