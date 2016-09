Strømmetjenester som Apple Music, Tidal og Spotify taper milliarder hvert år. Hvem dør først?

7. oktober er det åtte år siden Spotify ble lansert. Det første året gikk den svenske musikkstrømmetjenesten med 4,4 millioner dollar i underskudd. Siden har antallet brukere eksplodert, men regnskapstallene er like røde.

Ingen bør derfor bli overrasket av nyheten i Dagens Næringsliv tirsdag, om at morselskapet til den norskutviklede, nå Jay-Z-eide tjenesten Tidal gikk med 239,5 millioner svenske kroner i underskudd bare i fjor.

For blodrøde tall er ikke unntaket, men regelen i musikkbransjens strømmemarked.

Driver med enorme underskudd

Ifølge Wall Street Journal økte markedsleder Spotifys omsetning voldsomt i fjor, og tjenesten har nå over 100 millioner brukere, 39 millioner av dem betalende. Likevel ble fjorårets underskudd på over 1,6 milliarder kroner.

Svaret fra Spotify er å hente inn én milliard dollar i ny kapital gjennom lån.

Det satses altså med full økonomisk fart, selv om man sett utenfra kan undres på hvorfor. Det er nok av eksperter som forlengst har spådd et kommende blodbad med konkurser.

Svaret ligger i en ufravikelig tro på vekst og effekten av å være størst.

For to år siden var strømming noe man holdt på med her oppe i lille Skandinavia. Nå tar det over i verdens største marked USA, og resten av verden. Den globale musikkindustrien vokste med 3,2 prosent i fjor, og for første gang selges det nå mer digital enn fysisk musikk.

Derfor raser den blodrøde strømmekrigen videre. Med større og større minus som fortegn.

Trygve Indrelid

Kampen om eksklusivitet

Man skulle tro at en kamp om kundene slo ut til det beste for musikkelskerne, men så langt er dette ikke tilfelle.

Kongstanken for tjenestene er «tilgang til all musikk i verden». 2016 har vist at dette ikke stemmer, for eksklusivitet på artister og album er blitt det nye våpenet. Tidal har hatt blant annet Kanye West og Beyoncé, Apple Music Drake og nå sist Frank Ocean.

Skal man virkelig høre alt, må man betale abonnement på flere tjenester.

En realitet som igjen har drevet mange tilbake til den piratvirksomheten strømmetjenester skulle redde bransjen fra. Frank Oceans Blonde ble for eksempel ulovlig nedlastet 750.000 ganger den første uken, ifølge tall fra analysefirmaet MUSO.

Oppstyret rundt Blonde fikk da også Universal-sjef Lucian Grainge til å forby eksklusivitet fra selskapet i fremtiden.

SHANNON STAPLETON / X90052

Pilene peker mot Spotify

Hvorfor? Mest av alt fordi Grainge ser hvilken vei pilen peker i strømmemarkedet: Mot Spotify.

Mens Tidal (3 millioner betalende kunder) og Apple Music (17 millioner betalende kunder) nå hovedsakelig slåss blodig i det amerikanske markedet, ser Spotify ut over verden.

Og da, til tross for milliarder av kroner i årlig minus, ender Spotify til slutt opp som største og ledende aktør.

Spørsmålet da blir hvordan Spotify - og tre av deres deleiere, majorselskapene Sony, Warner og Universal - bruker maktposisjonen.

Er en «superstar economy»

I dag er ingenting smartere enn å få innpass på de største og viktigste spillelistene i Spotify, og ryktene og debatten går om avtalefestet prioritering av artister fra de tre majorselskapene. Artister som har lansert seg eksklusivt hos andre tjenester, som Katy Perry, møter også motstand der.

Hvem kan klandre dem? Dagens musikkbransje blir mer og mer en «superstar economy», der de største artistene, selskapene og tjenestene regjerer.

I vente på den første tjenestens død, krangles det videre om nivået på royaltyutbetalinger skal opp eller ned, om Spotify må slutte med sin omstridte gratistjeneste, om YouTube bør betale rettighetshavere, og om Pandora kan bli en seriøs utfordrer. Blant annet.

Og i en stadig røffere krig, ser det i dag tøft ut for Tidal.