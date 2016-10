Svein Aasers siste beskjed til Stortinget før han går av: - Nasjonalgalleriet må brukes til billedkunst

Næringslivstoppen Svein Aaser gir seg snart som styreleder for Nasjonalmuseet. Han har sittet i åtte år og kan etter vedtektene ikke gjenvelges. I siste styremøte behandlet styret Nasjonalgalleriets fremtid og styrelederen har vært i møte med statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet om saken.

Styret ber nå om at Nasjonalgalleriet forblir en del av Nasjonalmuseet.

Rolf Øhman



– Jeg håper styrets innspill blir lyttet til. Mitt inntrykk er at det ikke er noen fastlåst holdning i Kulturdepartementent, men at man nå venter på beslutningsgrunnlaget fra kvalitetssikringsrapporten, sier Aaser.

Bjørge, Stein

Kvalitetssikringsrapporten er ventet i god tid før jul, så skal regjeringen og Stortinget behandle saken.

– For styret var det viktig å få ut dette vedtaket nå. Vi har i hele styreperioden ment at Nasjonalgalleriet også i fremtiden bør brukes til kunst, men vi har ikke tidligere sagt at galleriet må være en del av Nasjonalmuseet. Når vi nå ser at galleriet kan ende opp med noe annet enn billedkunst og skulptur, mener vi det er riktig å si tydelig i fra, sier Aaser.

– Et enstemmig styre mener nå at Nasjonalmuseet må ta ansvar for å forvalte Nasjonalgalleriet i fremtiden.

Andersen, Aleksander / NTB scanpix



– Ikke tilstrekkelig behandlet

Styret viser også til Stortingets vedtak fra desember 2014 hvor regjeringen blir bedt om å vurdere om Nasjonalgalleriet i fremtiden kan være en del av Nasjonalmuseet. Aaser synes ikke Statsbygg har løst det oppdraget på en tilfredsstillende måte.

– Jeg kan ikke se at Nasjonalmuseets innspill er tilstrekkelig behandlet i rapporten, sier styrelederen.

– Vi har vært veldig lojale

Aaser påpeker at styret har vært veldig lojale overfor den politiske beslutningsprosessen, men at det nå er viktig å si tydelig i fra.

– Vi mener at Nasjonalmuseet, som den historiske forvalter av Nasjonalgalleriet, har en selvstendig plikt til å gi Staten råd med hensyn til den videre forvaltningen av bygningen, sier Aaser.

Ny styreleder og utlysning av direktørstillingen

Kulturdepartementet skal i nær fremtid oppnevne ny styreleder etter Aaser. Samtidig skal direktørstillingen utlyses. Direktør Audun Eckhoff har signalisert at han gjerne vil fortsette i stillingen.

– Styret har valgt ut headhunterfirma og vi vil utlyse stillingen i løpet av første halvdel av november, sier Aaser.

Han poengterer at det vil bli en bredt anlagt utlysning i både nasjonale og internasjonale medier.

– Søknadsfristen blir 31.desember og med det markerer vi at det er det nye styret som skal ansette direktør, sier Svein Aaser.

Aas, Erlend / Scanpix

– Avventer kvalitetssikringen

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier til Aftenposten at beslutningsgrunnlaget ikke er klart. - Vi avventer kvalitetssikringsrapporten og vi forholder oss selvfølgelig til Stortingets anmodningsvedtak.

– Når det gjelder innspillet fra Nasjonalmuseets styre, så er det som forventet. Det tar vi selvfølgelig med oss inn i behandlingen, sier Fredriksen.