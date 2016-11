Sven Nordin (59) er aktuell på 188 steder. Nå røper han hemmelighetn bak all energien.

Hvem i Norge kan vise til noe lignende: Denne sesongen er landets mest aktuelle 59-åring å se i 188 byer og bygder - så å si samtidig.

Torsdag kveld inntar en av våre mest etterspurte skuespillere atter et scenerom: En mann ved navn Ove, basert på romanen av samme navn, får norgespremière på Centralteatret. I hovedstaden skal forestillingen spilles 25 ganger, helt frem til jul; deretter venter Riksteatret og nypremière i Molde. Med påfølgende norgesturné.

– Bøttet ned ren sprit

– Før vi snakker om ditt ustanselige energinivå, samt den nye æresprisen: Herr Nordin er edru?

– Nå må jeg le. Du mener hvordan tilstanden er, etter Virginia Woolf-oppsetningen, tidligere i høst? Jo, bak scenen hadde vi en liten spøk: Hva med å prøve å få i seg den reelle mengden alkohol som i dette klassiske dramaet bøttes ned? I så fall måtte flere ambulanser ha stått klare. Særlig for Linn Skåber ville eksperimentet fort ha blitt for mye, tror jeg: Min sceniske hustru drikker ren sprit.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Fulle, unnskyld, hus 50 ganger. Omtrent samtidig satte actionfilmen «Børning 2» besøksrekord, i 383 kinosaler, og «Den allvarsamma leken» alene vises nå på kino i 26 byer. Voldsomme greier?

– Takk for påminnelsen; jeg har ikke rukket å se noen av filmene selv. Særlig Børning 2 vil jeg gjerne få med meg på kino; bilfilmer gjør seg best på stort lerret, med dundrende fet musikk, ikke sant. At den også slo åpningshelgen til Kongens nei, er fantastisk. Det blir vel en Børning 3, tenker jeg.

– Jaså?

– Et par kolleger og jeg morer oss med å sitere Ole Paus og Jonas Fjeld: «Hvis helsa holder». Det er ikke bare-bare å kjøre på glatte vinterveier. Mange ganger var opptakssituasjonene ordentlig tøffe, men bildene ble jo fine.

Hadde 1,4 millioner seere

– Hør her. Igjen går «Mot i brøstet» på TV 2, og i NRK ligger TV-dramaet «Valkyrien» klart for sending. Med Nordin i hovedrollen. Hvordan tar det seg ut, fra innsiden, dette å være så til de grader aktuell? Og eksponert?

– Sånt tenker jeg aldri på. Men det finnes en slags parallell: Tidlig på 1990-tallet, da Mot i brøstet var ny, hadde serien 1,4 millioner seere, hver uke. I dag er sånne tall nesten umulig å oppnå. Min manager, det vil si min kone, og jeg har tatt en beslutning: Å arbeide med to svære, tekstbaserte forestillinger samtidig - nei, det gjør jeg ikke om igjen. Til og med er En mann ved navn Ove en monolog. På scenen er det bare meg.

– Ibsen. Hamsun. Folkekomedie. For eksempel. Hvis det er sant at medgang krever en sterk rygg: Hva i all verden er Sven Audun Nordin laget av?

– Har kjent på å bli sliten

– Vanlig brusk og bein. Denne høsten har jeg kjent på å bli sliten. Inni hodet mitt føler jeg meg ung. Hodet glemmer at jeg fyller 60 år i februar. Min kjære manager og hustru kan være riktig så streng, så nå har jeg vært tydelig: «Vi må ikke gjøre den samme feilen en gang til. Det tåler ikke den gamle kroppen til far.» Bestefar er jeg også blitt.

– Feil? Hvilken feil?

– Arbeidsmengden. Men det er klart: Manager'n får en provisjon på over 100 prosent; jeg får lommerusk. «Hva skal du med penger? Du jobber jo hele tiden», sier hun. Og dét er jo sant. Spøk til side: Å være frilanser innebærer at jeg får ordentlige pauser. Av og til. Etter Centralteatret venter familiejul, deretter harry-ferie på Gran Canaria. Samtidig gleder jeg meg stort over flott respons. Under prøveforestillingene på En mann ved navn Ove får publikum en liten tåre i øyekroken, merker jeg. Og de ler godt.

– Sven Nordin og Wenche Foss' Ærespris?

«Du er aldri med på noe!»

– Fantastisk. Superhyggelig. På scenen på Chat Noir, på søndag, prøvde jeg å takke henne. Wenche og jeg arbeidet sammen i tre produksjoner, på teater og TV, og jeg sang for henne på 90-årsdagen, sammen med Bjarte Hjelmeland. Det var stort.

Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

– På vegne av oss hverdagsmennesker, Nordin: Hva er selve energihemmeligheten?

– Det korte svaret er et gjennomgående drittkjedelig liv. Spør min kone: «Du er aldri med på noe lenger!» Og jeg skjønner godt, jeg, at noen blir oppgitt av all disiplinen som jeg er nødt til å ha. Her har du min hverdag: Sove, spise, jobbe, sove, ta vitaminer, drikke te. Det er bare å sette korken i flaska og gå å legge seg. I hvert fall i min alder.

Fakta: Sven Nordin

I høst spiller Sven Audun Nordin i to forestillinger på Centralteatret i Oslo. «En mann ved navn Ove», basert på Fredrik Backmans bestselger-roman, får norgespremière torsdag.

Riksteatret overtar forestillingen 1. februar. Til våren skal Sven Nordin spille denne monologen på 42 steder, Norge rundt.

59-åringen er også aktuell i kinofilmene «Børning 2» og «Den allvarsamma leken». I det nye NRK-dramaet «Valkyrien» har han hovedrollen.

Tobarnsfaren, som er Ridder 1. klasse av Den Kgl. Norske St. Olavs Orden, gikk ut av Teaterskolen i 1981.

Sammen med Torhild Strand, ektefelle og manager, bor han på Kampen i Oslo.

Sven Nordin ble hedret med Wenche Foss' Ærespris i helgen.

