Malin Persson Giolito

Størst av alt (krim)

Oversatt av Monica Carlsen

Cappelen Damm

Malin Persson Giolitos fjerde roman er blitt møtt med ovasjoner i vårt broderland i øst. En massiv salgssuksess, kåret til årets beste krim av Svenska Deckarakademin, salg av utenlandsrettigheter i fleng og så videre.

Stilt overfor så mye heder og ære er det lett for en skarve anmelder å la konteksten influere på selve teksten. Så mange presumptivt kompetente mennesker kan da umulig ta feil?

Og i dette tilfellet gjør de det nok ikke heller. I alle fall ikke i vesentlig grad.

På den annen side er det vanskelig å se at Størst av alt oppfyller alle kriteriene for en sensasjonelt god kriminalroman, selv om fortellingen om de dypereliggende årsakene til en rystende skolemassakre, har innlysende kvaliteter.

CAPPELEN

Glimrende anslag

Som tidligere advokat og datter av krimnestoren Leif G.W. Persson, har forfatteren både arvelige og faglige forutsetninger for å kunne behandle et materiale som dessverre har flust av paralleller til virkeligheten, det være seg den amerikanske som den europeiske.

Anslaget er glimrende. En oppvisning i kunsten å fange leseren:

18-åringen Maja befinner seg i et klasserom fylt av kruttrøyk. I fanget hennes ligger Sebastian, sønnen til en av Sveriges rikeste menn. Samtlige som er til stede er blitt skutt, bortsett fra Maja. Hun har ikke en skramme, som hun lakonisk legger til.

Uhell eller drap?

Kobbelet av spørsmål som da presser seg uimotståelig på og munner ut i rettssaken mot Maja, er hvem som skjøt hvem, og hvorfor? Og hva vil det egentlig si å bli skutt? Skutt som i drept, henrettet? Skutt som ved et uhell? Skutt som i nødverge?

Gjennom virkningsfulle vekslinger i tidsplanene og en kløktig regulert informasjonsflyt, deler Malin Persson Giolito ut stadig flere forståelsesnøkler til denne tragedien, uten at forståelsen noen gang blir fullkommen.

Lidenskap for bad boy

For dette er en historie som for en stor del utspiller seg i Majas hode, både før og etter de fatale skuddsalvene i Djursholm, et pent og propert villastrøk nord for Stockholm.

Og Maja er ikke bare en upålitelig forteller, hun nyter også godt av ungdommens privilegium, en grenseløs selvopptatthet, som går hånd i hånd med en tilsvarende grenseløs lidenskap for den inkarnerte «bad boy» Sebastian Fagerman. En bortskjemt, smårasistisk og temmelig ufordragelig, men dypt ulykkelig dopmisbruker som konsekvent blir hånet og hudflettet av den iskalde og fascistoide faren.

Svart hull

Sebastian er romanens negativt ladede omdreiningspunkt. Et svart hull som suger Maja til seg.

Det litt forstemmende kjønnsspesifikke ved henne er knyttet til at hun på død og liv må betrakte Sebastian som et renovasjonsprosjekt. En velfødd havarist som hun inntil det forblindede er overbevist om at hun skal makte å få på rett kjøl igjen.

Problemet, litterært sett, er Sebastians vaghet. Langt på vei blir han stående som en projeksjon av Majas behov for å bli sett og tatt på. Forelskelsen er utelukkende et blodbankende fysisk fenomen. Maja må ha Sebastian. Berøringen Sebastian, lukten og smaken av ham. Det er det eneste hun må, koste hva det koste vil. Samtidig som han blir fjernere og fjernere, mer og mer avindividualisert, i likhet med faren Claes.

Det svenske janusansiktet

Disse to sentrale karakterene fungerer som bevisførsel for Sveriges besynderlige janusansikt – halvt inkluderende «folkhem», halvt snørrhovent klassesamfunn av føydale proporsjoner.

En av bokens fortrinn er nettopp det skarpe og skånselløse blikk på samfunnsstrukturenes betydning for personlighetsutviklingen. Ja, Malin Persson Giolito har et slikt overgripende perspektiv som ofte er mangelvare i en norsk kontekst, der krimutgivelsene i politisk og sosioøkonomisk forstand har et markant tammere preg.