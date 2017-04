Svenske Metro lanserer nye nettaviser - går i strupen på Dagbladet, VG og finanspressen

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Finansmennene Mats Qviberg og Christer Ager-Hanssen kjøpte den nordiske delen av gratisavisen Metro for 50 millioner kroner tidligere i år gjennom selskapet AB Custos.

Ager-Hanssen forteller til Medier24 at de vil lansere flere nye nyhetsnettsteder internasjonalt. Blant dem minst tre nettsteder i Norge.

Lanserer tre nettsteder

Tankene ble så vidt nevnt da Metro-kjøpet ble omtalt i DN for noen måneder siden. Men nå er altså Ager-Hanssen & co. langt mer konkret om hvilke satsinger de vil etablere i Norge:

Nyhetsnettstedet Metro24.no

Faktasjekk-nettstedet Viralgranskaren.no

Nytt økonominettsted kalt Real24.no

– Vi kommer til å gå inn med egne nyhetsnettsteder i Norge, Sverige, Danmark og Finland med Metro24-merkenavnet. Dette kommer til å skje i løpet av høsten, sier Ager-Hanssen.

Metro 24 skal ha en lokal redaksjon i de ulike landene, også i Norge og Oslo, og altså konkurrere både på nyheter, økonomi og faktisk gå i konkurranse med Faktisk.no, med en norsk versjon av Viralgranskaren.

Vil kjøpe opp eller bygge selv

Gratisavisen Metro er ifølge Ager-Hanssen den største i Sverige på papir, de produserer mye innhold – og ser en ekspansjon mot Norge og andre land som naturlig.

Planen er i utgangspunktet ikke å starte opp fra bunnen, men å kjøpe opp eksisterende nettsteder. Finansmannen er ikke sikker på hvor mange ansatte de skal ha.

– Det spørs veldig på hvilket medieselskap vi kjøper. Jeg vil ha en redaksjon som er oppe og der borte som vi kan sette inn i vårt system, sier han.

– Så dere leter nå aktivt etter mediehus å kjøpe opp?

– Absolutt.

– Har dere noen spesielle i kikkerten?

– Ja, akkurat nå er det flere vi følger med på. Vår oppgave blir å vokse.

Ambisjonen for Metro-konsernet blir å være det største digitale medienettverket i Sverige, Norden og etter hvert i UK.

– Vi ønsker å satse på tempobaserte nyheter hvor vi skal bruke teknologi som algoritmer og big data til å hjelpe oss i nyhetsproduksjonen. Vi leter også etter internasjonale samarbeid for å få større tilgang på innholdet der ute, sier Ager-Hanssen.

Skal konkurrere på økonominyheter

Den ambisiøse finansmannen sier de har klart planene for et økonominettsted, som ifølge ham selv vil konkurrere mot Dagens Næringsliv, E24 og Hegnar.

– Vi starter nå med to merkevarer, nemlig Metro24 og Real24.no, der sistnevnte blir et nyhetsnettsted for økonomi og finans. Der har vi fått med oss Mikael Samuelsson, som var med å starte opp E24 i Sverige i sin tid, sier han.

Investeringsselskapet AB Custos har også 25 prosent av aksjene i Realtid Media, som blant annet lager økonominyheter som blir publisert på Realtid.se. Mens Realtid er en finansnisje, vil norske Real 24 bli et bredere økonominettsted.

Sjefredaktør: – Skal ha lokal redaksjon

Sjefredaktør Staffan Erfors i Metro sier til Medier24 at det ikke er avgjort om han skal være redaktør for den norske satsingen også, men han er i alle fall svært involvert i den internasjonale satsingen – og følgelig også den norske.

Han forteller litt mer om de publisistiske ambisjonene:

– Jeg ser store journalistiske muligheter her. Norge og Sverige har mye til felles og deler en ganske så lik medietradisjon og kultur.

– Men man må også har respekt for de redaksjonelle forskjellene, så derfor ønsker vi å ha en lokal redaksjon som skjønner for eksempel det etiske regelverket i landet. Vi har vår måte å jobbe på her i Sverige, men den er ikke nødvendigvis lik deres, sier han.

– Piggere enn VG og Dagbladet

Erfors ønsker ikke å tallfeste hvor mange journalister han tenker å engasjere i Norge og vil heller ikke svare på om det er snakk om 10 eller 40.

– Vi kommer tilbake til det på et senere tidspunkt, for det er for tidlig å si noe konkret om det nå. Men jeg kan si at det er blir en satsing.

– Hvordan vil man merke at dere starter opp her?

– Vi skal ha en god miks av nyheter med alt fra kjappe nyheter til gravende- og undersøkende journalistikk, blant annet gjennom Viralgranskaren. Alt man gjør i Metro, kan man også gjøre i Norge, så vi tenker en ganske lik satsing. Man vil også få til en slags utveksling av materialet man produserer mellom landene, sier han.

– Man skal bli informert og underholdt. Vi skal både ha den seriøse, men også den kjappe journalistikken. Vi håper at journalistikken vår blir både nyttig og spennende.

– Så dere går i konkurranse med for eksempel VG og Dagbladet?

– Korrekt. Men vi blir litt mer moderne og enda piggere.

