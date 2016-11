Sylvi Listhaug: – Jeg har levd i en «skittstorm» så lenge at det nærmest er blitt en livsstil

– Jeg skjønner hvis noen føler seg lurt. Vi fattet raskt mistanke at dette var en kampanje utført av profesjonelle. Kristoffer Joner har jo ikke hatt facebookprofil før i går, og det spredte seg veldig fort.

Det sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om kampanjen på Facebook som har spredt seg i rekordfart det siste døgnet.

– Det er NOAS som står bak og som får pengene, i samarbeid med Arbeiderparti-politikeren Joner. Vel, man gjør seg sine tanker, fortsetter hun.

Norges mest omtalte minister ser liten grunn til å ta selvkritikk, og mener mange er ute etter å vrenge på budskapet hennes.

Les også:

Streng asylpolitikk

Utgangspunktet for Joners kritikk var en artikkel om den strenge, norske asylpolitikken i New York Times. Den handlet blant annet om en syv år gammel afghansk gutt som ble sendt tilbake etter over fire år i Norge.

Listhaug skrev en begeistret Facebook-status der hun understreket at den strenge, norske politikken blir lagt merke til.

– New York Times-artikkelen handlet om en syv år gammel gutt som ble sendt tilbake. Tar du ikke noe selvkritikk på Lik og del!-kommentaren du postet nettopp rundt den triste historien? Det fremsto som ganske hardt?

– Jeg mener noen har gjort det til en sport å misforstå meg og vri og vende på det jeg sier. De ønsker å fremstille meg som et kaldt og hardt og kynisk menneske som ikke vil hjelpe. Men faktum er tvert imot at dette handler om å hjelpe flest mulig, svarer Listhaug.

– Jeg har vært i Tyrkia og møtt folk i flyktningleirer, enda verre er situasjonen for dem som bor utenfor leirene. Unger på 11–12 uten håp som må jobbe på fabrikk hele dagen. De desillusjonerte øynene til disse barna glemmer jeg aldri. For å kunne hjelpe i nærområdene må vi ha en stram innvandringspolitikk her hjemme.

Les mer om Kristoffer Joners Facebook-stunt:

Vil gi vanlige folk en stemme

Listhaug har nær hundre tusen følgere på sin Facebook-profil. Forrige uke startet hun sin egen blogg. Den første bloggposten hennes om «elitefeminister» fikk oppslag i alle de store mediene.

– Trenger du ikke lenger de etablerte mediene for å formidle standpunktene dine?

– Mediene vil alltid være viktige. Men i tillegg har vi nye kanaler i sosiale medier der vi kan nå folk direkte. Det er viktig både for å fange opp det de er opptatt av og kommunisere direkte. Jeg vil gi respons så de føler de har en politiker som ser dem og svarer på det de er opptatt av, sier Listhaug.

– Føler du at mediene behandler deg urettferdig?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg lever helt greit med kritikk, og har levd i en «skittstorm» som jeg kaller det så lenge at det nærmest er blitt en livsstil. Men det er klart det er fint å ha sosiale medier hvis du syns det kommer skeivt ut. Da kan du respondere rakst og nå ut til mange, og få korrigert et bilde som er skapt. Det bruker vi veldig aktivt.

Ingar Storfjell

To personer styrer alt

Listhaugs rådgiver Espen Teigen er den som håndterer de sosiale mediekanalene sammen med statsråden. Han skriver noen ganger i hennes navn og bistår med det meste, ofte skriver hun selv.

– Det er forferdelig mye arbeid. Det er ingen som aner hvor mye det er. Folk vil gjerne belære oss om at vi må luke ut kommentarer som ikke bør stå. Men det går ikke an å sammenligne det vi holder på med med alle andre. Vi har så mye engasjement, og får flere tusen kommentarer på kort tid, sier Listhaug.

– Vi har debattregler og tillater ikke overtredelser, og oppfordrer følgere til å melde fra. Men det er vanskelig ikke å glippe innimellom, legger rådgiver Teigen til.

– Du har snart 100 000 følgere. Ser du ingen fare i å knytte en så sterk supporterkultur rundt seg? Hva med hele landet som du er statsråd for, minoriteter og andre?

– Min jobb består jo ikke bare av å være på Facebook. Det er ikke minst å reise rundt å jobbe med integrering, besøke kommuner, asylmottak og innvandrerfamilier. Det er få ministre som besøker så mange asylmottak som meg. Men det er jo ikke så mye oppstuss om at jeg er ute og besøker noen, som når jeg skriver noe som er litt … fyrverkeri, sier Listhaug.

– Skriver du av og til litt fra hoften? Fort og galt?

– Nei, jeg tenker meg ganske godt om hva jeg skriver.

Politikerrollen

Trump vant valget i USA, høyrepopulister kan vinne valget i flere europeiske land. Ingen vet helt hva som vil skje med NATO som har vært så viktig for Norges sikkerhet. EU kan bryte sammen. Listhaug er en ny politikertype som ser ut til å vinne frem i mange land.

– Føler du ikke ansvar for at ting kan gå i oppløsning, for å samle folk og knytte bånd også til liberale miljøer og de du er uenig med?

– De liberale miljøene har vært toneangivende i en årrekke. Da jeg begynte i politikken på 90-tallet, ble vi spyttet på når vi sto på stand, kalt rasist og sånne ting. Jeg føler at de som mener jeg skaper splid ikke lytter til det jeg sier. Jeg diskuterer helt reelle problemstillinger for Norge som vi ikke kan feie under teppet.

– Men det er ikke de liberale eller venstresiden som sitter i regjering og de taper stort sett alle valg i Vesten?

– Det er nok en grunn til at de taper valg, og det er at de ikke hører på vanlige folk.

– Det finnes da liberale på bygda og vanlige folk som ikke stemmer Frp?

– Mitt hovedbudskap er at jeg vil hjelpe flest mulig, det har som konsekvens at vi må ha en streng asylpolitikk. Og en streng retorikk, så vi ikke tiltrekker oss for mange.

Hard kritikk fra Amal Aden

Nylig fikk Listhaug hard kritikk fra Amal Aden som har kjempet en hard og viktig kamp for integrering i mange år.

– Hun kaller deg splittende. Gikk ikke det heller inn på deg?

– Hvis man skal tolke meg i verste mening, noe jeg ser mange bruker mye tid på, så skjønner jeg at det ser splittende ut. Men hvis man tar utgangspunkt i det jeg faktisk sier, er ikke det splittende, men ren og skjær realitet.

– Men kan det ikke ha noe med din kommunikasjonsform å gjøre?

– Jeg ser at det jeg sier blir vridd og vendt på og gjort til noe annet enn det det er.

– Vil du ta initiativ til å snakke med Aden?

– Ja, henne har jeg planer om å snakke med, hun skal komme hit snart.