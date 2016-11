Sylvi Listhaug får knallhard kritikk for tøff tone på Facebook

– Jeg har flere ganger fått bakoversveis av Listhaugs stil i sosiale medier. Hun har en veldig aggressiv måte å kommunisere på. Når man sitter i regjering synes jeg det er pussig at man ikke velger en mer inkluderende tone, sier Petter Bae Brandtzæg, som forsker på internett og sosiale medier i SINTEF.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs kommunikasjon har fått mye oppmerksomhet den siste uken.

Frp-politikeren har gått hardt ut mot det hun kaller «feminsteliten», og hun har omtalt en kommentar i Dagsavisen skrevet av Hege Ulstein for «gjennomsyret av hat, hån og nedlatenhet».

Mandag kveld var det skuespiller Kristoffer Joners innsamlingsaksjon for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) som ble gjenstand for Listhaugs kritikk:

Hylekoret tar helt av. Hva vil de? Svenske tilstander i Norge? Alle som kommer skal få bli? skrev statsråd Listhaug på Facebook.

– Må være statsråd for hele landet

På sin blogg skriver Civita-leder Kristin Clemet tirsdag at hun blir nedstemt av å lese kommentarene som er kommet inn på Listhaugs Facebook-side i etterkant av Joner-saken.

– Når man har nådd så langt at man er blitt statsråd, må man være det for hele Norge. Man har en plikt til å bidra til å være samlende. Jeg synes ikke man skal karakterisere sine meningsmotstandere som et hylekor når man er statsråd, sier Clemet til Aftenposten.

– De fleste statsråder forstår hvilken virkning det de sier og gjør vil få. Når man formulerer seg som statsråd, synes jeg man skal være varsom med hard ordbruk og polarisering, fortsetter hun.

Føler seg lurt av kampanjen

På bloggen sin skriver Clemet at hun føler seg lurt av Facebook-kampanjen til Kristoffer Joner og NOAS.

Fremfor å få til en ordentlig samtale om hva som er akseptabel språkbruk for en statsråd, har NOAS avsporet diskusjonen og gitt Listhaug, Fremskrittspartiet og dets meningsfeller en gavepakke, skriver hun.

– Det er blitt en polarisert debatt som både Joner, Listhaug, NOAS og reklamebyrået har bidratt til, sier Clemet.

– Et ekkokammer for heiagjengen

Brandtzæg i SINTEF tror Listhaug med sin stil i sosiale medier treffer godt hos en hard kjerne av tilhengere, uten at det forsvarer strategien.

Gry Karin Stimo

– Det er ikke mye integrering i å lage et ekkokammer for heiagjengen sin. Regjeringen har også en storsatsing mot hatefulle ytringer på gang, men det er åpenbart at det ikke er en åpen og opplyst samtale Listhaug inviterer til, sier Brandtzæg.

Han mener Listhaugs strategi minner om måten Donald Trump forenkler verden på.

– Kampanjen til Kristoffer Joner viser at veldig mange reagerer på tonen til Listhaug. Det er samlet inn veldig mye penger på kort tid. Dette har ikke nødvendigvis vært en positiv sak for Listhaug, selv om hun nå forsøker å vri den til sin fordel, sier Brandtzæg.

Harald Stanghelle: – Skivebom

Både Listhaug og statsrådskollega Per Sandberg (FrP) har på Facebook uttalt seg kritisk om Hege Ulsteins kommentar om «Sylvinsimen» i Dagsavisen:

Skjermdump/Facebook.

Harald Stanghelle, som er leder av Norsk Redaktørforening, kaller utspillene fra de to for skivebom.

– Dette er sterke ord å bruke, spesielt hatbegrepet synes jeg er helt hinsides. At statsråden mener denne kommentaren er preget av hat, synes jeg er skivebom. At hun kan oppleve den som arrogant har jeg mer forståelse for, sier Stanghelle, som også er redaktør i Aftenposten.

Bekymret for fremtiden

Han synes det er naturlig at også statsråder deltar på sosiale medier, men ser med bekymring på utviklingen.

– Det virkelige faremomentet er at vi om noen år ikke lenger har en felles offentlighet, men mange ulike offentligheter som dyrker hver sin virkelighetsforståelse. Det er oppskriften på et delt samfunn som ikke vil dyrke tillit, sier Stanghelle.

Hege Ulstein i Dagsavisen reagerer på tonen og formen på reaksjonen fra FrP-statrådene.

– Jeg synes det er en ganske drøy karakteristikk hun kommer med av denne kommentaren. De burde kanskje ha tenkt over at dette burde vært fremstilt noe sakligere, sier hun.