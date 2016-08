Symbolbarna

Krig, flukt og elendighet blir hyppig fremstilt i mediene. Verdens konflikter får stadig flere «symbolbarn».

17. august er det fem år gamle Omran Daqneesh fra Aleppo som fanger linsen. På en oransje stol i baksetet av en ambulanse sitter han støvete, med blodflekker i ansiktet. Aleppo er nettopp blitt utsatt for et luftangrep.

Han stirrer fremfor seg. Han gråter ikke.

Gjenkjennelse styrker symbolverdien

– Det er forskjell på hvordan folk reagerer på bilder fra elendighet og krig. Det oppstår en ubevisst følelsesmessig rangering der akutte lidelser har mest følelsesmessig kraft, sier medieforsker Lin Prøitz.

Mediene beskriver Omran Daqneesh som det nye «symbolet» på krigen i Syria. Man kan spørre seg hvorfor vi trenger slike symboler for å forstå omfanget av pågående elendigheter – og hvorfor det stadig er barn.

– Hvis du tenker på året som har gått, hvilke andre bilder husker du? spør Prøitz.

Nilufer Demir / TT / NTB Scanpix

2. september 2015, et snaut år før bildet av Omran Daqneesh ble knipset, tok den tyrkiske fotografen Nilüfer Demir en serie med bilder som rystet verden. I løpet av tolv timer var de nådd over 20 millioner skjermer.

Avbildet var et lite barn, skylt opp i vannkanten på en av Tyrkias mange strender. Navnet hans var Alan Kurdi. En tre år gammel syrisk gutt med kurdiske aner, en av flere hundre tusen fordrevne mennesker som krysset Middelhavet i fjor.

Det druknede barnet i rød t-skjorte ble for mange symbolet på flyktningkrisen.

Endrer medienes sympatier

Kontrastene i bildet er utvilsomt rystende. Tyrkia er et land mange europeere har et forhold til. I Aftenposten ble stranden beskrevet som et «turistparadis».

Flere medier trakk frem barnets unge alder. I Dagbladet leste man overskriften «Stopp et øyeblikk og forestill deg at dette er ditt barn».

Det var kanskje endel som gjorde nettopp det.

– Han ligner et hvilket som helst sovende barn i en hvit vestlig verden. Kunsthistorikere har også vist hvordan det estetiske og ikonografiske i bildet mobiliserer dagens publikum fordi det finnes gjenkjennelse fra historiske kunst- og religiøse motiv – motiver som er en del av vår egen historie, og som har vært med på å forme måter vi leser og ser bilder, sier Prøitz.

Ifølge European Journalism Observatory ble vest-europeiske medier mer sympatisk orientert overfor migranter og flyktninger like etter at bildene (og krisen) nådde «hjem», selv om sympati-stemningen varte bare en ukes tid.

TT / NTB Scanpix

Ikonbildenes bakside

Men mediene kritiseres også for bruke slike bilder.

I Aftenposten Viten har medieforskere fra Universitetet i Oslo sett med kritisk blikk på dekningen av migrasjon.

De konkluderer med at norske medier legger stor vekt på de humanitære sidene ved innvandring. Mediene prioriterer enkeltmenneskers skjebner, og begrenser bakgrunnsinformasjon og kompleksitet.

Det gjør at endel lesere ikke har tillit til at dekningen er objektiv og presis, og for særlig innvandringskritiske lesere kan de sterke bildene tolkes som et forsøk på følelsesmessig press og på å styre opinionen i en bestemt retning.

– Mer egnet til å sjokkere

Teaterkritiker og journalist Anki Gerhardsen, som også skriver en mediekritisk spalte i Aftenposten, tror bilder av barns lidelse har en voldsom og nesten «makaber» tiltrekningskraft. Hun stiller spørsmål ved etikken rundt å publisere slike bilder.

– Publiserer vi bildene av disse barna for å opplyse, eller nettopp fordi vi vet at tiltrekningskraften er så sterk, spør hun.

– Vi trenger bilder som dokumenterer virkeligheten, men disse ikoniske bildene løsner nesten fra sammenhengen de er tatt i. De sirkulerer rundt på nettet og lever sitt eget liv, mens den kompliserte og vanskelige virkeligheten blir redusert til et følelsesmessig anliggende. Dessverre er nok bildene mer egnet til å sjokkere enn å forklare.

NTB Scanpix

Symbolbarn i generasjoner

At barn blir fremstilt som symboler på omfattende kriser, er ikke et nytt fenomen. Under sultkatastrofen i Etiopia på 80-tallet vrimlet det av bilder av utsultede barn. Bildene var en stor pådriver for veldedighetskonseptet (og mye omdiskuterte) «Live Aid».

Fotograf Kevin Carter tok i 1993 et bilde av en gribb som iakttar et lite, magert barn i sørlige Sudan. Bildet ble først publisert i avisen New York Times, og har senere blitt omtalt som en «metafor på Afrikas fortvilelse».

Under Vietnamkrigen ble bildet av «napalm-jenta» symbolet på sivil katastrofe og krigens grusomheter.

Også etter onsdagens kraftige jordskjelv i Italia ble en ung jente hyppig omtalt i mediene. 10-åringen ble hentet i live ut av ruinene, og bilder av jenta spredte seg raskt både på sosiale medier og i nyhetsbildet. Kanskje blir dette stående som et ikonbilde i det jordskjelvrammede landet.

NICK UT/AP / TT / NTB Scanpix

– Ikoniske bilder kommuniserer på tvers av grenser, etnisitet, rasjonalisering, språk og nasjonalitet. Bildene av disse barna har fungert som en katalysator for det uhyrlige med krig og terror - og de kommuniserer på måter man ofte ikke kan uttrykke annerledes, sier Prøitz.

__«Dette kunne vært mitt barn»

Tine Ustad Figenschou, førsteamanuensis ved instituttet for journalistikk og mediefag på HiOA, tror imidlertid at hyppig sirkulasjon av tragiske bilder kan bidra til en form for «medlidenhetstrøtthet».

– Folk opplever en slags nummenhet av å se disse tingene om og om igjen, og det er naturlig. Det er også naturlig at man ikke klarer å bry seg like mye om alle ofre samtidig. Medlidenhet og sympati er ofte basert på kulturell og geografisk nærhet, da det handler om at man får en følelse av at «dette kunne vært meg, dette kunne vært mitt barn».

– Med det sagt, så kan gode journalister skape denne identifikasjonen og nærheten i enhver situasjon, legger hun til.

Mobilisering eller medlidenhetstrøtthet

Pressen har et stort etisk ansvar når det kommer til publiseringen av bilder av mennesker, og kanskje ikke minst barn, i nød.

– Man kan stille spørsmål ved hvorvidt det er etisk forsvarlig å gå så nært på mennesker i sjokk og lidelse for å avbilde dem. Samtidig tenker nok mange journalister og fotografer at det har en slags høyere hensikt, sier Figenschou.

Etter at bildene av Alan Kurdi ble vist verden rundt i fjor, måtte flere medier forsvare billedbruken. Ifølge The Guardian var bildene av den art at de «virkelig gjenspeilet alvoret og omfanget av historien».

Etter å ha sett bildet av den nakne «napalmjenta», var APs fotosjef Horst Faas ikke i tvil om at det hadde en viktig nyhetsverdi.

Ifølge Lin Prøitz’ forskning har bildet av Alan Kurdi bidratt til en enorm mobilisering av frivillige krefter. I så måte lever bildet videre, gjennom engasjementet til enkeltindivider.

Forskerkollektivet til Lin Prøitz avholder et seminar 2 september, ett år etter at bildet av Alan Kurdi først ble publisert. Her vil fotografi og flyktningkrisen debatteres videre.