NRKs tidligere musikksjef oppfordrer politikerne til å forberede tidenes bursdagspresang: Konserthuset.

Det hender at vi som elsker orkestermusikk blir litt skuggredde og ser for oss hva som vil skje den dagen det ikke lenger sitter en eneste politiker på Stortinget som frivillig har oppsøkt en konsert med klassisk musikk. Hvor mange symfoniorkestre får overleve da, mon tro?

Svaret kunne muligens blitt: Ett - Kringkastingsorkestret!

MARIANNE LYSTRUP

Nær nedlagt

For «bandet» KORK, som fyller 70 år i år, har gjort mye riktig, i en tid da populærmusikken har gått sine kommersielle seiersrunder, og det musikalske mangfoldet ellers definitivt rår.

Det sprang i sin tid ut av dansebandet på Bristol Hotell i Oslo og har siden gjennomgått mange endringer og utvidelser. I perioder har de levd nærmere utslettelsen enn de fleste, som orkester i en kringkasting som tross alt har hatt tilgang til konserter fra alle landets øvrige symfoniorkestre, i tillegg til programmene fra EBU, for ikke å snakke om de etter hvert digitale arkivene.

Hvor mange versjoner av det samme klassiske repertoaret trenger en kringkasting egentlig?

Antakelig ville KORK, «hele landets orkester» vært nedlagt i dag om ikke Valgerd Svarstad Haugland kjente sin besøkelsestid da hun var kulturminister, og sørget for å nedfelle i vedtektene at NRK skal ha «et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk».

Vesentlighet

Nettopp KORKs tradisjonelt hybride karakter har passet som hånd i hanske for nye oppgaver, og orkestrets vesentlighet. Det fins nok dem både utenfor og innenfor orkestret som kunne ønsket seg en mer omfattende klassisk profil, og et minimum av klassisk ambisjon og trening må et orkester av en slik størrelse definitivt ha.

Men spørsmålet om vesentlighet har mange valører. Selvsagt kan ikke KORK «konkurrere» med rendyrkede orkestre om å være best i Mahler-divisjonen.

Og hvorfor skulle de nå det, så lenge publikum får sitt andre steder.

Dessuten finnes det mer enn nok av velegnet klassisk repertoar som KORK til fulle mestrer. Det sitter en generasjon høyt skolerte musikere i KORK nå som i tillegg representerer en ny selvbevissthet når det gjelder allsidighet og ønsker om å arbeide med ulike genre og uttrykk, og dette får de i større grad anledning til i KORK enn i noe annet norsk orkester.

Argusøyne

Orkestret er ikke bare synlig under større begivenheter, som den årlige Nobelkonserten. Vi kjenner det ikke bare fra «Da KORK kom til bygda», med stedlige talenter. Eller i sving med kammerformater. Men KORK gjør faktisk det helt opplagte når de er tilstede i radio, fjernsyn, Aulaen eller på nettet med et bredt utvalg av helt ny, samtidig musikk, hva enten det er «klassiske» Jan Erik Mikalsen, Mari Boine, Erlend Skomsvoll eller Jarle Bernhoft.

Det som er helt sikkert er derfor at vi er mange som kommer til å følge orkestrets skjebne med argusøyne: Tas KORKs vesentlighet vare på?

Stolleken

Jasså – skal NRK flytte fra Marienlyst? Hvor har de så tenkt at orkestret deres skal være hen? For de har vel tenkt på det? Det er ikke nettopp flust med konsertsaler og øvingsrom her i byen.

Men hvis de og vi og Oslo-filharmonien er riktig heldige, så flytter filharmonien etter hvert til Tjuvholmen. Da kan jo Konserthuset straks gjøres klart for et nytt orkester.

KORK til Konserthuset – er ikke det et passende slagord for kommende politikere?