TV 2 må kutte 177 stillinger

I dag blir de ansatte i TV 2 orientert om spareplanene av ledelsen. Da kommer det frem hvor mange av de 900 ansatte som må slutte for at spareplanen skal komme i mål.

– Må kutte 177

Som Bergens Tidende tidligere har skrevet, har 64 ansatte fått innvilget sluttpakke etter høstens frivillige nedbemanning. Men det er ikke nok. Det er tidligere blitt antydet at TV 2 må få ned utgiftene med 350 millioner kroner i året frem til 2020.

TV 2 opplyser at planen er å kutte ytterligere 113 stillinger. Totalt blir det dermed 177 færre ansatte i kanalen.

Ledelsen har utlyst en ny sluttpakkerunde, med frist 28. oktober.

– Vårt mål er å oppnå flest mulig frivillige løsninger. Nå skal vi sammen med tillitsvalgte drøfte den videre prosessen, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding.

Ny nyhetsredaktør

Karianne Solbrække (43) blir nyhetsredaktør i TV 2.

– I den nye organiseringen vil all nyhetsproduksjon foregå i TV 2 Nyhetskanalen, sier nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther.

Karianne Solbrække, i dag redaksjonssjef i God morgen Norge, blir nyhetsredaktør og sjef for Nyhetskanalen i den nye organisasjonen.

TV 2 Nyhetene omorganiserer kraftig for å møte ny konkurranse og endringene i mediemarkedet. Nyhetskanalen skal fremover levere alt av nyhets- og aktualitetssendinger til hele TV 2, også de daglige nyhetssendingene på hovedkanalen.

Nyhetskanalen skal lage alt

– Vi gjør store endringer. Neste år blir Nyhetskanalen navet i Nyhetene, og skal stå for produksjonen av 18.30- og 21 Nyhetene, God morgen Norge, Været og alt annet vi har av nyhets- og aktualitetsproduksjon, sier Årsæther i en pressemelding.

Han omtaler Nyhetskanalen som en suksess.

– Vi må lage nyheter mye mer effektivt. Da er det naturlig at vi organiserer oss slik at Nyhetskanalen blir senteret for all tv-produksjon, sier Årsæther.

Karianne Solbrække har vært sjef for God morgen Norge siden 2014, etter flere år som vaktsjef på nettopp TV 2 Nyhetskanalen. Hun starter som nyhetsredaktør på dagen.

Det nye redaktørkollegiet i TV 2 Nyhetene består fra i dag foruten Solbrække av Vegard Jansen Hagen (sportsredaktør), Bård Espen Hansen (TV2.no-redaktør) og Jens Cornelius Knudsen (produksjonsredaktør). Alle rapporterer til nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther.

Nettdesk flyttes til Oslo

Etter det BT erfarer, er en av endringene som allerede er varslet, at den delen av nettdesken til TV2.no som i dag er i Bergen, flyttes til Oslo.

Det skal utgjøre fire til fem stillinger som forsvinner fra hovedkontoret på Nøstet i Bergen.

Også det tekniske apparatet rundt sendingene er under hardt press, fordi prosjektet har som mål å effektivisere dette.

Trolig vil ledelsen i dag fortelle hvor mange ansatte de ser for seg i fremtiden i hver avdeling, sammenlignet med dagens situasjon. BT har grunn til å tro at kuttene vil gå hardt ut over nyhetsavdelingen i TV 2, som i dag lager nyhetssendingene på TV 2s hovedkanal og innslag til TV 2 Nyhetskanalen.

Satser på Sumo

I en pressemelding forteller TV 2-sjef Olav T. Sandnes at selskapet skal restrukturere virksomheten «for fortsatt å kunne vokse innenfor prioriterte satsningsområder».

Det betyr blant annet at det skal brukes mindre ressurser på lineær-tv (kanalene du får inn på tv-en din) og mer på webtv-tilbudet TV 2 Sumo.

