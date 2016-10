TV-megling på overtid

Opptil 435 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik lørdag morgen hvis de ikke blir enige med arbeidsgiverne om nytt lønnssystem innen midnatt.

NRK-realityen «Anno» er blant produksjonene som blir rammet hvis partene ikke blir enige, melder Kampanje. De ansatte krever et lønnssystem som ivaretar både fast ansatte og de som er midlertidige. De beskylder arbeidsgiverne for å tilby et system som kun gagner de som er fast ansatte.

– Våre medlemmer står oppe i en virkelighet med midlertidig ansettelse, der også våre tillitsvalgte i hvert produksjonsselskap er midlertidig ansatte, sier forbundsleder Sverre Pedersen i Norges Filmforbund (NFF).

Han mener Virke Produsentforeningen legger opp til et lønnssystem som uthuler forhandlingsinstituttet, fordi graden av midlertidighet er så stor at det ikke er mulig å opprettholde kontinuitet i lokale forhandlinger.

Meglingen om overenskomstene om TV-underholdning og TV-drama starter torsdag. NFF har varslet plassfratredelse for 51 medlemmer i første omgang. (©NTB)