TV2: Ytterligere 113 årsverk skal kuttes.

TV 2 gjennomgår store kutt og informerer i dag de ansatte om situasjonen.

I tillegg til de 63 personene som har fått innvilget sluttpakke, må ytterligere 113 årsverk vekk, melder TV2, ifølge NTB. Det betyr at staben skal reduseres med 177.

I dag vil de ansatte i TV 2 blir orientert om spareplanene av ledelsen.

– Må kutte 200

Som BT tidligere har skrevet, har 63 ansatte fått innvilget sluttpakke etter høstens frivillige nedbemanning. Men det er ikke nok. Det er tidligere blitt antydet at TV 2 må får ned utgiftene med 350 millioner kroner i året frem til 2020.

Ifølge medienettstedet Kampanje klarer ikke TV 2-sjef Olav T. Sandnes å gjennomføre en slik innsparingsprosess uten å kutte nærmere 200 årsverk. Det baserer nettstedet på tilsvarende omstillingsprosesser i lignende tv- og aviskonsern.

Kutt på rundt 20 prosent er på linje med kuttene som nå gjøres i Polaris Media, Aftenposten og som tidligere har vært gjennomført i de konkurrerende tv-husene MTG og Discovery.

Nettavisen meldte i går at ytterligere 60 må gå, i tillegg til de 63 som har tatt sluttpakke. BT erfarer at det tallet er for lavt, og at det trolig er snakk om ytterligere kutt på minst 100 stillinger.

Nettdesk flyttes til Oslo

Etter det BT erfarer, er en av endringene som allerede er varslet, at nettdesken til TV2.no som i dag er i Bergen, flyttes til Oslo.

Det skal utgjøre fire til fem stillinger som forsvinner fra hovedkontoret på Nøstet i Bergen.

Også det tekniske apparatet rundt sendingene er under hardt press, fordi prosjektet har som mål å efffektivisere dette.

Trolig vil ledelsen i dag fortelle hvor mange ansatte de ser for seg i fremtiden i hver avdeling, sammenlignet med dagens situasjon. BT har grunn til å tro at kuttene vil gå hardt ut over nyhetsavdelingen i TV 2, som i dag lager nyhetssendingene på TV 2s hovedkanal og innslag til TV 2 Nyhetskanalen.

Pressemøte klokken 14

I dag er det innkalt til allmøter ved TV 2s kontorer i Bergen og Oslo. Etter allmøtene skal det være avdelingsvise møter, før TV 2-ledelsen møter pressen klokken 14.

Dette blir en fellesseanse hvor TV 2-sjef Olav T. Sandnes, nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand vil svare på spørsmål fra pressen, opplyser TV 2.

Bergens Tidende følger utviklingen i TV 2 utover dagen.

Les også: