Ta dagens påskequiz

I appen Aftenposten+ har vi daglig sudoku, kryssord, quiz og annen hjernetrim.

Du kan laste ned appen her for iPad og iPhone, eller her for android.

Følg denne lenken for starte spillet!

For å spille, trenger dere én skjerm (PC, nettbrett eller telefon) som viser spørsmål, svaralternativer og poengstillingen. Alle som vil delta kan bruke sin egen telefon eller et nettbrett. Når skjermen er satt opp (bruk denne lenken og følg instruksjonene). Etter hvert får du opp en quiz-kode på skjermen.

Deltagerne går inn på kahoot.it med sin telefon eller nettbrett og taster inn spillkoden. Deretter velger man et spillernavn. Så er det bare å starte konkurransen. Raskest svar gir mest poeng!