Draum om våren

For tre år siden lå et såkalt non-paper lå på statsminister Stoltenbergs kontor. Ikke-papiret skulle gi en beklagelse for fredsprisen til Liu Xiaobo, og sendes i retning Kina. Statsministeren stoppet brevet, men nyheten satt norsk utenrikstjeneste i et heller grelt lys. For hvem er vi om vi bare unnskylder? Dette er utgangspunktet for Trine Falch og Ingvild Holms hysterisk morsomme tegneteaterkomedie Draum om våren. En forestilling der skuespillerne spretter rundt i svarte trikoter, og leker med både tegneseriens og radioteatrets virkemidler. Men ikke la deg lure av leken: Draum om våren lodder ubehagelig dypt.

Fosse på togtur

I Moskva går Jon Fosse (Per Schaaning) ombord på den transibirske jernbane med retning Beijing sammen med en delegasjon fra norsk UD. Det er en skrekkelig hemmelig tur, basert på ikke-papirer - en såkalt utur. I Midtens Rike venter en pris til Fosse, og Draum om hausten skal settes opp med èn norsk og en kinesisk skuespiller. ”Det symboliserer vennskap. Også er eg veldig inspirert av Peking-opera. Eg berre kom på det sånn,” sier UDs kulturdame KU (Marianne Krogh) med et knips.

Kunst som glidemiddel

Her er skal altså kunsten brukes som et glidemiddel for bedre business. Ideen er på ingen måte hentet ut av luften. Som Aftenposten skrev for noen uker siden, har Norge de siste fem årene brukt 20 millioner kroner på å spre norsk teater i Kina. En av forestillingene som har blitt satt opp i kulturdiplomatiets tjeneste er faktisk Draum om hausten av Jon Fosse. Etter alt å dømme overlevde dramatikeren oppsetningen. I Draum om våren går det hardere for seg. PR-konsulenten (Eivin Nilsen Salthe) og Næringsutsendingen (Kyrre Hellum) mener Fosses stykke er for kryptisk, og dessuten negativt ladet. Kan det ikke heller hete Draum om våren? Fosse nekter, og togturen til Kina forvandles til et blodbad.

Sensurert i Kina

Trine Falch og Ingvild Holm var i 25 år en del av Baktruppen. På 80- og 90-tallet var friteatergruppen Norges største eksportør for postdramatisk-teater i Europa. Truppen var til og med i Kina, der de riktignok ble sensurert. Draum om våren er Falch og Holms første forestilling med klassisk dramaturgi. Det er blitt en fullverdig komedie. Lekent og lett, ja visst, men institusjonskritikken er fortsatt like tydelig som den er provoserende.

Tegneteater på kinesisk

Historien fortelles gjennom 375 tegninger av Kristoffer Kjølberg. Skuespillerne står på hver sin side, og snakker gjennom hver sin mikrofon. Foruten trikotene har de hver sine små rekvisitter. Ellers er scenerommet tomt. Skuespillerne utdyper eller aper etter bevegelsene, til Martin Langlies stemningsfulle og urovekkende soundtrack. Samtidig hopper Kathrine Thorborg Johansen inn og ut av lokale konduktører, på helt ekte kinesisk og russisk.

Penetreringen av Norge

Når Fosse endelig får sin premiere i Kina (riktignok post-mortem og kraftig omskrevet), er det teatret-i-teatret som har tatt over scenerommet. Klovnen (Norge) blir penetrert av en kinahatt, i en scene som må sies å være langt mer ydmykende enn morsom. ”We said sorry artistically,” sier PR-rådgiveren, som nå har overtatt det kunstneriske ansvaret.

Når teppet går ned er Jon Fosse inneklemt i en sokkel. Han er lett å eksportere, for han kan verken skrive eller protestere. Da er det verre med Draum om våren. Den vil neppe bli sendt til Kina på norske skattepenger. Dessverre.