Fakta: Festning Europa Det Norske Teatret Av: Kristian Lykkeslet Strømskag Regi: Uwe Cramer Med: Frode Winther, Lasse Kolsrud, Kjærsti Odden Skjeldal, Valborg Frøysnes, Amell Basic, Kaia Varjord, Morten Svartveit og Grethe Ryen.

«Folk vil ikke vite hvordan døde barn lukter», sier aktivist og hjelpearbeider Kristina Quintano. Hun sitter i salen på Det Norske Teatret, og har nettopp blitt spurt av skuespillerne om hun ikke kan fortelle litt om virkeligheten der ute.

Midtveis i forestillingen har nemlig ensemblet lagt vekk brynjer og nynorsk, i den hensikt å avbryte fiksjonen. «Den tyske regissøren vil at vi skal bruke denne delen av stykket til å snakke med dere,» forklarer skuespiller Morten Svartveit før aktivisten etterhvert får ordet.

Når dramatikken har stoppet opp, kjenner vi en nerve i salen.

«Det har kommet 10.000 flyktninger de siste 36 timene. Vi er 110 redningsarbeidere. Vi må velge hvem vi skal redde, og ser alltid først etter barna», forteller hun.

«Men hva er løsningen? Skal vi alle dra til Lesvos?» Spør skuespiller Kaia Varjord. Aktivisten retter litt belærende på øynavnet («De reiser ikke lenger til Lesvos, men tar mye lengre ruter»). Men så blir hun stille. Nettopp, tenker vi. Det er ingen løsning. Men plutselig skjærer hun av pausen med en dirrende stemme: «Vi kunne stått i mot».

Paradoksalt nok er det først nå, når dramatikken har stoppet opp, at vi kjenner en nerve i salen.

DAG JENSSEN/DET NORSKE TEATRET

Ambisiøst melodrama om viktig tematikk

Kristian Lykkeslet Strømskags nyskrevne stykke Festning Europa er like ambisiøs som tematikken er viktig. Gjennom halvannen time følger vi (minst) tre parallellhistorier. Flyktningen som har klart seg over Middelhavet, på bekostning av en hel båt som druknet. Den lille familien på tre som endelig skal slappe av på stranden, men hvis ferie blir avbrutt av døde flyktninger. Og ikke minst, Aeneas flukt fra Troja, med baby på armen og gammel far på ryggen.

Da jeg leste teksten, syntes jeg denne delen fungerte godt. Strømskag lyktes her å flytte dagens flyktningkrise opp ett hakk, slik at vi fikk se på den fra avstand. Men regissør Uwe Cramer kan ikke ha stolt på at vi tar referansen. Derfor skrur de på lyset i salen, og får en skuespiller til å forklare oss hva som skjer på scenen og hva vi skal tenke. «Vi er alle flyktningar. Kor mange bur der oldefedrane veks opp?»

Det er både overtydelig, platt og helbom på samme tid. Å flytte fra Toten til Grünerløkka i løpet av fem generasjoner, er jo tross alt noe annet enn å være flyktning over Middelhavet.

Festning Europa har grep som skaper unødvendig avstand

De andre parallellhistoriene fungerer ikke særlig mye bedre. Moren i den norske familien på ferie, er delt mellom tre skuespillere. I teksten er de kalt «Mor før», «Mor no», og «Mor etter». Jeg leser det som et forsøk på en ganske avansert dramaturgi, der karakteren både er i nåtid og ser på seg selv i retrospekt. Dette er noe Arne Lygre gjør mesterlig, men som i Festning Europa bare skaper unødvendig avstand. Det hjelper heller ikke på forståelsen at de tre mødrene ofte snakker i kor.

Mer åpent verksted, mindre et helaftens stykke

Joda, det er poetiske passasjer. Flyktningen som har bakt 21.200 brød, men heller aldri er sulten. Det lille barnets bøtte som er laget av dinosaurolje. Eller beskrivelsene fra saltvannet som skyller over likene i den veltede båten. Men oftere er det gjentakelser for gjentakelsenes skyld, og en følelse av at vi har hørt det hele før. I debattspaltene. I radioprogrammene. Og i nyhetene.

Jeg tror forestillingen ville tjent på å være mer åpent verksted og mindre et helaftens stykke.

Hvis de hadde dempet melodramaet og kuttet den røde tråden, ville både tekstene, skuespillerne og publikum fått lavere skuldre. Kanskje hadde det åpnet opp for mer spennende teaterøyeblikk, slik at kveldens viktige budskap kunne synke inn.

Nå har Festning Europa isteden lagt ut på en ambisiøs ferd, uten å finne havn.

