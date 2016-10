Tegnehanne: Det beste av norsk humor

Hanne Sigbjørnsen/Tegnehanne:

Ambisjoner

Tegneserie

Egmont

Man burde jo ikke le av voldtekt. Likevel: jeg tror det er lenge siden jeg lo så mye over noe som Tegnehannes bidrag til sommerens opphetede debatt om «Hemsedalssaken» som utartet til en debatt om voldtekt generelt: I en av hennes Aftenposten-striper - som forsøker å forklare konseptet voldtekt med teskje - sitter en mann på kanten av en seng ved siden av en sovende kvinne, mens han litt oppgitt trekker på skuldrene og sier «Oi whoooaapsi, jeg lå tilfeldigvis med en bevisstløs person! Typisk meg, hehe. Nå må jeg vel myrde henne, tenker jeg».

En klassiker

Dette er bare ett av mange eksempler på at Hanne Sigbjørnsen er en mester i å sette ting på spissen ad absurdum. Hun lager på den måten utrolig komiske og samtidig treffende scenarioer, med streker og farger som har fått datteren min på to år til å tro at dette var en bok for henne. Og det er den jo også, om 20 års tid ­– siden dette er en klassiker som kommer til å overleve tidens tann. Her er det dessuten mye å lære om livet og boligmarkedet, og hele ni ambisjoner man kan la seg inspirere av - om du liker selvhjelpsbøker fra et omvendt univers.

Tegnehanne har ambisjoner om slutte å legge planer i fylla, slutte å baksnakke og drømmer om å si opp abonnementet sitt på VG+, også vil hun prøve å ha litt mindre fordommer mot folk med fordommer. I tillegg skriver hun om nattevaktene som sykepleier, om rare babynavn, om Nav, om tannlegen sin, en stripper i New York og en skummel korpsdirigent i Frøyland skolekorps.

Klin kokos og relevant

Tegnehanne er det beste av norsk humor, om man med det mener smart, satirisk, politisk, rasende, fosterstillingredd, selvironisk, absurd og relevant. Kongens narr var visstnok den eneste som kunne si sannheten i de gamle diktaturene: I en verden styrt av fotballfruer med flate fødemager, avisenes klikktyrannier og er det i dag Tegnehanne (og en del andre komikere og tegneserieskapere i samme liga) som drar klærne av keiseren og også, i stor grad, seg selv.

Dette er jo humorens absolutte fortrinn: Evnen til å få oss til å le av oss selv, av våre egne svakheter og feilslutninger, komikerne og tegnserieskaperne lokker oss inn i gjenkjennelsen og snur deretter speilet mot oss selv.

Uekte barn av Kebbelife

Jeg griper meg stadig i å tenke at Tegnehanne er det uekte barnet av billedkunstner og serieskaper Mette Hellenes og Kebbelife, den ganske forsofne Morgenbladet-karakteren som oppfører seg så langt unna det viktorianske kvinneidealet (i betydningen forfinet, lettbesvimt og eterisk liten skapning) som det er fysisk mulig å komme: Det er noe av den samme rå stilen, den uhøytidelige (tilsynelatende) selvutleveringen som preger Hanne Sigbjørnsen. Hun er ikke en gang fylt 30, men likevel snakker serien hennes på tvers av alder og yrkesbakgrunn, med en dypt gjenkjennelelig tone.

Jeg prøvde Kvinneguiden, jeg prøvde Blenda, jeg prøvde fjernhealing. Les Tegnehanne!

Det er egentlig umulig å si at hun er representant for en generasjon eller et kjønn, all den tid hun i første omgang er så veldig en representant for seg selv - og ingen andre! Og med sin tydelige stemme blir hun samtidig også allmennmenneskelig og tilgjengelig på tvers av tilsynelatende grenser.

Fy søren, det er vanskelig å anmelde noe jeg liker veldig, veldig godt! For jeg vil jo bare si «les boka! Les den! Komigjena! Les den!»

