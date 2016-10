1 2 3 4 5 6 David Bowie

Who can I be now? spør David Bowie i tittelen på denne ferske samleboksen fra musikkårene 1974 til 1976. Svaret er vel ingen, siden artistlegenden dessverre døde etter en tids kreftsykdom i januar i år.

Tittelen er likevel treffende, både for Bowie i 1974 og Bowie i 2016. For få om noen artister stilte seg dette spørsmålet og omdefinerte sin egen musikalske reise så ofte som ham.

Kameleonen, som han noe upresist ble kalt. Mannen som skapte populærmusikalske trender, i stedet for å følge dem.

Dro til funk og soul

Den siste musikalske omveltningen kom da David Bowie rett før sin død lanserte albumet *(Blackstar), og viste ny utvikling mot et mer jazzinspirert uttrykk. Han hadde vært der flere ganger før, med saksofonen han elsket så høyt, men aldri så markant.

Linjene tilbake i karrièren er klar, for den første store endringen kom da han i 1974 hadde «tatt livet av» sin scenefigur Ziggy Stardust, og for alvor forlot glamrocken til fordel for mørkere rock og etter hvert soul.

Bokstavelig talt ved å dra til Philadelphia for å spille funk og soul med de beste.

Soulvandringen ble første gang fullført på albumet The Gouster, som dessverre aldri ble gitt ut på starten av 1975. Ikke før nå, når albumet er selve dreiepunktet i den bokstavelig talt blytunge samleboksen Who Can I Be Now?.

Fantastisk «blue eyed soul»

Boksen dekker i hovedsak hans amerikanske år med albumene Diamond Dogs, Young Americans og Station To Station, pluss to liveopptak, en plate som samler singelversjoner og B-sider, og en bok med noen tekster og bilder.

En påkostet sak fra perioden der en syltynn David Bowie ifølge myten levde på de fire godsakene melk, paprika, sigaretter og kokain, men som likevel ikke byr på så mye spennende nytt.

Bortsett fra dette ene albumet, da. The Gouster er et såkalt «lost album», selv om fire av de syv låtene kom tilbake på Young Americans senere i 1975 og de tre andre dukket opp her og der senere.

Men helheten, den førti minutter lange førsteplaten med «blue eyed soul», «plastic soul» eller hva man skulle ønske å kalle det, er her først nå. Og The Gouster er helt fantastisk.

Et album nært perfeksjon

«I think it was near perfection», sier produsent Tony Visconti i en tekst om albumet i samleboksen, og det er lett å være enig. Spesielt når det gjelder de tre låtene som ble kastet ut før Young Americans.

Åpningen «John I’m Only Dancing (Again)» starter forsiktig, men ender i en syv minutter lang og fengslende souljam. Som alle de andre låtene på albumet med mye og sentralt saksofondriv fra innhyrede David Sanborn.

«Who Can I Be Know?» duver like fint, men til slutt er det «It’s Gonna Be Me» som avslutter vinylens side 1, som oppsummerer hva The Gouster og hovedpersonen David Bowie handler om.

En blåsouled kjærlighetslåt om en fyr som har surret det fryktelig til med en jente, men nekter å gi seg. Nekter å gi opp troen på at det han har i seg selv, er det som vil vinne.

Akkurat slik David Bowie trodde på seg selv da han var lei av sitt gamle jeg, og dro til Philadelphia for å begi seg inn i «de svartes musikk» funk og soul.

Ny revolusjon på gang

Noen få år senere skulle han flykte fra Amerika og all kokainen som truet med å ta livet av ham, og flytte til Berlin med sine venn Iggy Pop og produsentene Tony Visconti og Brian Eno.

I 1977 kom albumet Low, og en elektro-, krautrock- og Kraftwerk-inspirert David Bowie endret populærmusikkens retning nok en gang.

Dét blir nok dokumentert i den neste store samleboksen fra mannens karriere om noen år.