The Leftovers – sesong 3

Denne anmeldelsen inneholder informasjon om hva som skjer i de to første sesongene av The Leftovers.

Man skal ikke søke veldig lenge i strømmetjenestenes utvalg om dagen for å finne utfordrende narrativ, science fiction inspirert drama og påkostede innspillinger.

Westworld tok seg omstendelig mye tid med å fortelle sin første sesong om maskinene som gjør opprør mot menneskeheten som har skapt dem, mens Noah Hawleys Legion har forvirret og begeistret i like doser med sin første sesong.

Best av dem alle er likevel The Leftovers, HBOs oversette serie som nå avslutter med en kort tredjesesong på åtte episoder.

Forsvant i løse luften

Det begynte i 2014, da Justin Theroux tok på seg rollen som Kevin Garvey, politisjef i den lille byen Mapleton. Landsbyen og resten av verden var ristet til grunnvollene av «The Sudden Departure», en uforklarlig hendelse hvor to prosent av verdens befolkning forsvant i løse luften.

De 98 prosentene som var igjen reagerte med fortvilelse, forakt, forståelse og forvirring om hverandre, og det utviklet seg både forskningsbaserte grupper som ville forklare forsvinningene og rare kulter som laget trøbbel for etterlatte.

Se traileren til siste sesong her:

The Leftovers: Final Season Trailer (HBO)

Folkesang kurerer syndflod

I sesong 3 har handlingen nådd nesten syv år etter forsvinningen, og verden er i en tilstand av pre-apokalyptisk kaos. Kevin Garvey har grodd skjegg og blitt utpekt som Messias av svigerbror og svovelpredikant Matt Jamison, og Kevins kjæreste Nora Durst har nesten gitt opp jakten på sine tre forsvunne barn.

Kevins psykotiske pappa, som var politisjef før ham, har flyttet til Australia for å stoppe flommen som skal vaske bort verden på syvårsdagen til «The Sudden Departure». Dette skal han fikse gjennom å samle sammen tapte folkemelodier fra aboriginene, de har selvsagt noen gamle låter som stopper syndefloden når det trengs. Puh!

Pumpende hjerte bak science fiction

The Leftovers er – som du kanskje skjønner – vanskelig å forklare kjapt, men bak det pseudoreligiøse science fiction-premisset pumper et menneskelig hjerte jevnt og trutt og varmt.

Hvordan reagerer mennesker når alt de tror på blir satt på prøve? Hvordan forholder man seg til sine nærmeste når de balanserer på kanten av all fornuft? Hvor langt strekker man seg for familien sin når desperasjonen har spist opp nesten all fornuft man har?

Og selvsagt, det gjennomgående spørsmålet i denne tredje sesongen: hvordan i all verden stopper man en apokalypse?

HBO

Morsomme a-ha-referanser og atombomber

The Leftovers holder hoff en time i uken fremover for å ta tak i disse spørsmålene. Skuespillerne, kanskje spesielt Carrie Coon som Nora Durst og Amy Brenneman som Laura Garvey, spiller ut desperasjonen til fulle, mens lydsporet krydres med leken bruk av Metallica og morsomme a-ha-referanser.

The Leftovers har ikke bare et originalt manus, serien formelig spruter av overskudd mens apokalypsen nærmer seg, atombombene sprenges, løver hopper ut av burene sine og Kevin Garvey Sr. raser rundt i Australias ødemark.

Etter hvert som stadig flere av karakterene graviterer mot Australia og jakten på svar og sannhet, blir The Leftovers en glovarm kombinasjon av Cormac McCarthys The Road og den suggererende mystisismen i Lost.

Som sistnevnte hopper The Leftovers også mye i tid, og fyller møysommelig ut med viktige detaljer fra de to foregående sesongene. Betalingen man som seer får er muligens ikke svaret på spørsmålet om meningen med livet, men en vakker og spennende sistesesong av en av de mest originale seriene 2010-tallet har budt på.

Anmeldelsen er basert på 7 av 8 episoder av sesong 3.