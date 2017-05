Thure Erik Lund

Identitet (roman)

Aschehoug

Thure Erik Lund (57) er kjent som den sære språkkunstneren i norsk samtidslitteratur. Han er et oppkomme av nyord og lager en bygdeoriginal dreis på intellektuelle spekulasjoner. Ofte er det komisk, vilt og tankevekkende.

Identitet er holdt i forfatterens umiskjennelige stil. Det handler som vanlig om en frustrert mann, her kalt Hallandsås, med innfløkte teorier om alt fra slekt og gener til internett og døden.

Men denne gangen vekker forfatteren uventede følelser. Det faller seg ikke naturlig å bruke adjektivet gripende om en bok av Thure Erik Lund, men nå må det til. For første gang skriver han en ekte kjærlighetshistorie, og den er både trist og fascinerende.

Mystisk tiltrekning

Handlingen i Identitet er lagt til rurale strøk på Østlandet. Hallandsås, Maria og deres to barn er bosatt på et småbruk.

Han holder for det meste på med sine skriverier i et gammelt bryggerhus, mens Maria regjerer i hovedhuset. Det kommer aldri klart frem hva hun holder på med. Maria er fjern og gåtefull.

Avstanden mellom dem blir navet i en fortelling om et taust og nærmest fiendtlig samboerskap som likevel rommer en mystisk tiltrekning, og der begge parter er fiksert på den andres bevegelser og mulige beveggrunner.

Paranoia og ømhet

Det er et styggvakkert samlivsdrama fylt av like deler paranoia og ømhet. Og det rommer de mest absurde scener. Eksempelvis kan Hallandsås avlytte Maria med båndopptager eller spionere på henne når hun går kveldstur, i håp om å høre vennlige ord når hun snakker høyt med seg selv. Han kaller dette for «mullingen hennes»:

«Kanskje det er kjærlighetens reine tale som ligger der, i hennes eget dunkle kveldslys, imellom de mørke og merkelige ordene, der hun sitter på denne stubben, der inne i svarte skauen, og nærmest værer ut i lufta, og ser rundt seg, og puster inn nattedøgget, hun kjenner vel eimen fra meg, synes jeg å merke, der jeg ligger ihopkrøkt neri mosan og granbaret, bare ti-tolv meter unna».

Han på sin side mistenker at hun sniker seg inn på arbeidsværelset hans og gjør endringer i den gigantiske «tekststrømmen» han skriver på.

Fakta: Thure Erik Lund (57) Forfatter og snekker fra Modum Fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for debuten Tanger (1992) Har utgitt 12 romaner og fire essaysamlinger Han har mottatt en lang rekke litterære priser, blant annet Kritikerprisen for Uranophilia. I 2014 fikk han også Modums kommunes kulturpris sammen med ektefelle og forfatter Cathrine Knudsen. De arrangerer årlig Østmodum Litteraturfestival.

Nei til fornyelse

Det intrikate kjærlighetsforholdet er ett av mange spor i en roman på nærmere 500 sider. Andre spor handler om snekring, familiehemmeligheter og kuriøs lokalhistorie.

Identitet er rik på utfall mot trender og gjengs moral. «Jeg ville aldri begynt med sånt dekadent dritt som å fornye meg», sier Hallandsås.

Han har lite til overs for den ut-i-naturen-trenden som preger samtidens farsrolle. I karakteristisk stil avfeier han dette som en «juksenaturaktighet, hvor fedre med tatoveringer og kamuflasjebukser lærer ungene sine å klatre i trær, høgge med øks, overnatte i skauen, og brøle ut de fordømte yeahene hver gang de får en åbborpinne».

Kjedelig om klima

Dessverre har Lund også inkludert et milelangt og kjedelig essay om klimaendringer. Altfor mange ganger repeteres en motivkrets knyttet til forfatterens motvilje mot å publisere den «tekststrømmen» han arbeider med. Det virker som forstyrrende besvergelser all den tid tekststrømmen vitterlig er publisert som romanen Identitet, og Lund må gjøre diverse krumspring for å komme rundt dette dilemmaet.

Lunds alter ego

Identitet er mer vital når Hallandsås reflekterer over sin egen mislykkede karrière som forfatter. Da blir han enda tydeligere Lunds alter ego:

I likhet med Thure Erik Lund skriver Hallandsås det han kaller «massivt oppsprengte monomane eksentrikerromaner». Og selv om titlene på disse bøkene er lettere omskrevet, så brukes de virkelige navnene til kolleger og anmeldere (inkludert undertegnede) som Lund/Hallandsås misliker eller anerkjenner.

Han kommer gjentatte ganger tilbake til striden med idéhistorikeren Eivind Tjønneland, som i sin tid kritiserte Lund for «brune» holdninger.

Lund/Hallandsås virker direkte opphengt i Karl Ove Knausgård, en forfatter som representerer tidens melodi i norsk litteratur og som med «billige triks» prøver å skrive seg inn i den «såkalte virkeligheten».

Personlig, men kunstig

Raljeringen over virkelighetslitteraturen var et sentralt motiv også i Lunds forrige roman, En trist og dum historie. Men det var en tydelig fiksjonsfortelling. Identitet ligger nærmere selvbiografien, og man må spørre seg om ikke Lund nå gjør noe av det samme som han forakter kollegene for?

Jo, jeg leser Identitet som hans mest personlige roman. Samtidig er den et glimrende eksempel på hvordan kunstspråket transformerer det som måtte være hendelser og folk fra den virkelige verden til et urealistisk og dikterisk nivå.

Denne selvbiografien er så full av overdrivelser, metaforer, absurditeter, spøkelser, satire, tøys og tull at leseren mister fullstendig følelsen – og interessen – for det som måtte være forfatterens forelegg. Ofte er det til og med uklare grenser mellom en oppriktig og parodisk bruk av sjangeren. Dermed blir Identitet en nydelig hybrid og en særegen leseopplevelse.