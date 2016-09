Tidal tapte nærmere en kvart milliard

Tidal er videreføringen av norske WiMP, som i 2015 ble solgt til Jay-Z.

I 2015 gikk konsernet, hvor Tidal utgjør nesten all virksomhet, med 239,5 millioner svenske kroner i underskudd etter skatt, ifølge regnskapene til morselskapet Aspiro ab, skriver Dagens Næringsliv.

Det hører med til historien at advokatene til Jay Z har varslet et søksmål mot Schibsted, Platekompaniet og de andre selgerne av strømmetjenesten. De mener at selgerne har solgt et selskap med langt færre abonnenter og i dårligere finansiell stand enn forespeilet.