Aftenpostens artikler om virkelighetslitteraturen har skapt engasjement. I helgen hadde Morgenbladet og Klassekampen flere redaksjonelle kommentarer som alle sa omtrent det samme og dermed lignet på et ekkokammer.

Reaksjonene gjelder vår dekning av romanen Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Mange mener det er galt av Aftenposten å lese denne romanen med henblikk på virkelighetsdimensjonen. Avisen tillegges dulgte motiver. I Klassekampen heter det eksempelvis at Aftenposten fremstiller Arv og miljø som en «ond roman om incest».

Sentralt forfatterskap

Jeg mener Arv og miljø er en god roman av en sentral norsk forfatter. Nettopp derfor er det av interesse å diskutere den.

Boken opplevdes medrivende og sterk første gang jeg leste den. Men allerede da stusset jeg ved både persongalleriet og forfatterens bruk av det som kunne fremstå som andre personers tekster fra privatsfæren. Derfor avsluttet jeg min anmeldelse med å lufte denne uroen.

I etterkant ble avisen kontaktet av kilder som bekreftet uroen. Reportasjeledelsen besluttet å lage en nyhetssak som viste at romanforfatteren har brukt seremoniprogrammet fra sin egen fars bisettelse.

Jeg for min del skrev en kommentar om forfatterens litterære metode. Mitt poeng var at Hjorth bruker andre personers private tekster (brev, dikt og meldinger) på en tvilsom måte, og jeg kritiserte forfatteren for den svake fiksjonaliseringen av persongalleriet.

Arbeidsdeling i lauget

Denne typen sammenstillinger av roman og virkelighet er noe som for litteraturens vedkommende skal foregå etter forfatterens død. Det er den uskrevne regelen. Da setter biografene i gang med sitt gravearbeid, og da står man fritt til å vise hvordan forfatteren brukte levende modeller og familiekonflikter i sin litteratur.

Men hvis man først skal diskutere den moderne virkelighetslitteraturens metodikk, noe som er min uttalte intensjon, så må noe av dette arbeidet flyttes til samtiden.

Vil være lykkelig uvitende

At man da «setter briller på leseren», er av sekundær betydning. Jeg forstår at mange lesere foretrekker å være lykkelig uvitende om denne typen problemstillinger, slik Erik Fosnes Hansen gir uttrykk for i en kronikk i Aftenposten lørdag.

Men journalister og kritikere har en annen oppgave. Man må kunne drøfte virkelighetsdimensjonen i en roman uten at det på forhånd har vært en runde med spetakkel rundt levende modeller eller andre kilder som «står frem».

Mange kilder kan ha meget gode grunner til å ville være anonyme. Nettopp av den grunn har jeg valgt å betone Hjorths bruk av andres tekster fra privatsfæren, ikke hennes bruk av levende modeller.

Estetikken trumfer etikken

Så må det sies at debatten på denne måten har fått en uortodoks form. For som regel er det nettopp levende modeller som setter det hele i gang. Sjelden er det kritikere som selv tar initiativ til slik debatt. Vi kritikere leser nesten alle skjønnlitterære tekster som fiksjon inntil vi blir tvunget til noe annet.

Eksempelvis var det familien til Karl Ove Knausgård og ekskonen Tonje Aursland som tok de tunge løftene i debatten om Min kamp.

I sin masteroppgave om mottagelsen av Min kamp viser Kristian Wikborg Wiese hvordan flere kritikere aktivt avgrenset seg fra den etiske diskusjonen. Er litteraturen dårlig, har anmeldere lettere for å kritisere forfatterens etikk, skriver Wiese. Estetikken trumfer etikken.

I en kommentar til nettopp Hjorth-debatten demonstrerte professor Erik Bjerck Hagen hvordan denne posisjonen kan se ut i praksis: «Det går vel en moralsk grense et sted, men jeg er ikke sikker på hvor (…)». Bjerck Hagen mener høy litterær kvalitet unnskylder mye, men «faller det igjennom kvalitetsmessig, er forfatteren mer ute å kjøre».

Etterlysning: skilsmisseroman

Det er altså ikke riktig at vi allerede har tatt debatten om virkelighetslitteraturen. Vi kritikere har stort sett respektert den såkalte dobbeltkontrakten, som åpner for at forfatteren først kan hinte til sin biografi for deretter å beskytte seg bak romanbegrepet.

Foruten familien er det i Knausgårds tilfelle et par av hans selvbiografiske kolleger som tydeligst har ignorert dobbeltkontrakten. Ebba Witt-Brattström har analysert forholdet mellom Linda og Karl Ove på en temmelig virkelighetsnær måte, og Vigdis Hjorth har etterlyst forfatterens roman om den skilsmissen hun mener må komme.

Litterære og etiske begrensninger

Jeg reiser debatten om virkelighetslitteratur ikke fordi jeg ønsker å skrote dobbeltkontrakten. Som mange i mitt laug vil jeg helst slippe å forholde meg til forfatteres privatliv. Strengt tatt er det tekster og litterær kvalitet vi kan noe om.

Min kritikk av virkelighetslitteraturen er snarere et forsøk på å vise dens litterære og etiske begrensninger. De etiske utfordringene oppstår særlig når litteraturen inneholder anklager om kriminelle forhold eller når forfatteren utleverer andre personers psykiske helse.

Påfallende mange representanter for lauget – forfattere, kritikere og forlag – ser ut til å mene at dette er en unødvendig og formastelig problemstilling.

Selv tror jeg en offentlig debatt om slike ladede litterære motiver kan forstyrre den veletablerte urørlighetssonen rundt litteraturen og skape en større bevissthet om hvilke menneskelige omkostninger den har. Litteraturen er ikke en skjør og opphøyd kunstgjenstand som trenger beskyttelse. Den er en mektig kraft som tåler å bli kritisert på lik linje med andre menneskelige praksiser.

Aktivistisk litteraturkritikk

I bunn og grunn er det naturligvis en annen litteratur jeg ønsker meg. Og jeg ønsker ikke å være en slik kritikertype som forfatteren Joanna Rzadkowska bestiller, når hun hevder at kritikerens oppgave bør begrense seg til å analysere bøkene som faktisk foreligger.

Jeg vil heller følge linjen til tidsskriftet Vagant, som har gått i bresjen for en mer aktivistisk litteraturkritikk. For selv om det ikke er kritikerens oppgave å definere hva litteraturen bør handle om, så er det litteraturkritikkens oppgave å fremme skrivekunstens muligheter.

Kanskje kan en offentlig debatt om virkelighetslitteraturen få både forlag og forfattere til å anstrenge seg mer for å skape levende fiksjonsuniverser. I virkelighetslitteraturens tidsalder er det mange muligheter som går tapt. Forfatterstanden har innskrenket sitt eget repertoar, spilt tidens melodi og løpt etter knausgårdeffekten. Jeg er redd man samtidig mister evnen til å dikte og fabulere.