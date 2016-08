Nicolai Houm:

Jane Ashlands gradvise forsvinning

Roman

Tiden

Jane Ashland har vært utsatt for en katastrofe som har fratatt henne livsinnholdet, og den samme katastrofen har brakt henne fra hjemmet i Wisconsin til fjerne familiemedlemmer i Norge. Hun er forfatter, men skriver ikke mer. Det er hektisk slektsforskning og dertil hørende korrespondanse som bringer henne inn i et norsk hjem, og siden til Dovre. Hun er på et nullpunkt i tilværelsen, i en tildels absurd kontrast til hypernormale og introverte, velstandsopptatte nordmenn.

Nicolai Houms roman Jane Ashlands gradvise forsvinning handler om et menneske som har mistet alt, det er vi aldri i tvil om, men forfatteren bruker hele romanen til å avdekke hva og hvordan. Houm har høstet positive anmeldelser for sine tidligere bøker, særlig for sitt blikk på familierelasjoner. Og det avslørende blikket har han ikke mistet, heller ikke sin formuleringsevne.

Sceneskifter

Jane Ashlands gradvise forsvinning kan virke som en litt overklippet film, med stadige flashbacks og sceneskifter. Det er en effektiv teknikk hvis man vet hva den skal brukes til, men det er omtrent der svakheten i denne romanen ligger. Bare i korte øyeblikk er det mulig å la seg dra inn i handling og personer, og da er det gjerne de slående formuleringer som gjør jobben:

«Greg var det første mennesket hun kjente en sterk kopling til. Det var som å sitte for seg selv og søke på radiobåndene i tjueto år, og omsider høre en stemme.»

Selvbevisst

Vi møter en tekst med stor selvbevissthet, den beveger seg på kanten til det selvkommenterende: «Ulf var ikke så verst. Hun hadde møtt få mennesker som var virkelig ille. Mennesker var som romanfigurer, vakre i sin skjøre lytefullhet. De kjempet etter beste evne for å være med i historien i en stund og ikke forkludre alt, og de strakk aldri til.» Refleksjonene kan være givende, men effekten er omtrent som Brechts verfremdungstechnik, den gjør i hvert fall ikke distansen til stoffet noe mindre.

Houm er blitt en så dreven skribent at han beveger seg fullstendig ubesværet fra scene til scene, for ikke å snakke om hvordan han kan snu seg inne i hodet på en amerikansk kvinne. Men det er ikke helt lett å se hva han har på hjertet, ut over å vise hvor skjørt livet er.

Jane Ashland er i beste fall et interessant bekjentskap, men hun forblir en skjebne som passerer, for siden gradvis å forsvinne.