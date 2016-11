Tidligere maktsenter fra vikingtiden selges

Over 100 mål, elleve bygninger på tilsammen 7000 kvadratmeter og et stort hageanlegg. Det er noe av det du får hvis du blar opp de 19,7 millionene som Statsbygg skal ha for ærverdige Åker Gård på Ridabu på Hedmark. Gården rommer blant annet en hovedbygning, drengestue, stabbur, hønsehus, fjøs, garasje og kontorbygg.

– Åker gård regnes for å være den viktigste tingplassen i innlandet, hvor de norske kongene ble valgt i middelalderen. I tillegg har det trolig vært en gammel Kongsgård. Noen av de rikeste arkeologiske funnene som er blitt gjort i Norge er gjort nettopp på Åker gård, sier professor Frode Iversen ved kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Åker var trolig tingsted så sent som på 1500-tallet, før det ved reformasjonen i 1537 igjen ble krongods. I 1751 ble gården overtatt av generalmajor Peder von Todderud.

Opp gjennom årene har den vært på ulike hender, før Forsvaret overtok den i 1947. Statsbygg kjøpte gården for rundt ti år siden.

– Da vi kjøpte gården var det fordi vi mente det var riktig å ha denne kulturhistoriske gården i vår portefølje. Så har det vist seg å være utfordringer med å få inn statlige leietagere for å få dekke husleien, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Ikke egnet som arkiv

De siste årene er Åker gård blitt brukt til ulike ting, blant annet til et måltids- og opplevelsessenter.

– Vi har søkt i markedet etter leietagere, uten hell. Blant annet undersøkte vi muligheten for at kanskje statsarkivet kunne ligge der, men det viste seg ikke å være egnet, sier Njaa Aschim. Derfor er gården nå lagt ut til salg.

Ifølge arkeologer fungerte Åker Gård som heidnenes stammeting (Eidsivating). Arkeologiske utgravninger har avdekket en rekke gjenstandsfunn fra 500-tallet, det kanskje mest kjente er Åkerspennen, laget av forgylt sølv, bronse og edelstener.

– Åkerspennen er internasjonalt kjent som et av de flotteste arbeidene i sin samtid. Hele området rundt dagens bebyggelse er proppfull av arkeologiske spor, sier Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum.

- En skandale

Ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud, er opprørt over at Statsbygg nå har bestemt seg for å selge gården.

– Dette er en kulturpolitisk skandale. Åker gård er ett av de historisk viktigste stedene vi har, det er nesten som om du skulle selge Stiklestad. Jeg synes håndteringen av gården står til stryk, ser Busterud.

Han vil nå gå i bresjen for et møte med Statsbygg i håp om å finne en løsning.

– Åker Gård har Norges eldste dokumenterte gårdstun, og det ligger der fortsatt, sier Busterud.

Han utelukker ikke at kommunen kan vurdere å gå inn som eier.

– Dette er noe vi må diskutere med Statsbygg. Jeg blir både trist og lei meg da jeg ser hvordan gården er blitt forvaltet. Den er jo i forfall, sier Busterud til Aftenposten.

Klausuler

Det fester seg en del klausuler rundt salget. I selve salgsannonsen står det at tomtearealet på cirka 104 mål vil bli redusert. Deler av arealet langs E6 og rv35 er solgt til Statens vegvesen.

Utvidelse av Rørosbanen i sør vil redusere arealet ytterligere. Det må påregnes kostnader til oppgraderinger, samtidig som deler av området er fredet.

– Åker Gård har betydd veldig mye for Hamar kommune. Jeg visste faktisk ikke før i går kveld at gården skulle selges. Så jeg er veldig spent på hvem de nye eierne blir, og hvordan de vil forvalte eiendommen, sier kultursjef Morten Midtlien i Hamar kommune til Aftenposten.