Tidligere operasjef Bjørn Simensen: – Operastyret må skiftes ut

– Styret har ansatt fem operasjefer og fire operadirektører på 10 år. Hodejegerne har skylden, men styret har ansvaret. Dagens styre må skiftes ut fordi de er inkompetente og har vist at de ikke vet hva de driver med, tordner tidligere operasjef Bjørn Simensen.

Han er lite fornøyd med organisasjonsstrukturen i Operaen.

– Det er meningsløst med seks sidestilte sjefer, administrasjonssjef, markedssjef, teknisk sjef, ballettsjef, operasjef og musikksjef. De rapporterer alle til en direktør som ikke har kompetanse til formålet, nemlig å drive Operaen, sier Simensen.

Simensen satt som øverste leder for Den Norske Opera & Ballett i hele 18 år. Nå rister han på hodet av spetakkelet i Bjørvika, der konfliktene topper seg.

Den påtroppende operasjefen Annilese Miskimmon har allerede før hun tiltrer 1. august fått operasolistene på nakken, og tidligere i uken trakk musikksjefen seg fordi han hevder hun er umulig å samarbeide med.

– Kulturdepartementet må på banen

Nå mener Simensen at Kulturdepartementet må på banen og se på styresammensetningen i Operaen. Han mener også departementet må klargjøre hva som skal være Den Norske Opera & Balletts oppdrag.

– I dag er det ikke tydelig nok. Operaens vedtekter sier nesten ingenting om retningslinjer, sier Simensen, som ønsker folk med kompetanse på komplekse organisasjoner må inn i styret.

– De må også forstå at det er formålet som bestemmer. Det er ikke nok med økonomer. Kirken må ha en biskop på toppen. Her må man ha en general som forstår operaens kjernevirksomhet. Økonomene må være støttehjul.

I Simensens sjefstid var han både operasjef og administrerende direktør, selv om han aldri brukte noen direktørtittel. Det var med flyttingen til Bjørvika at den nå så omstridte ledelsesmodellen, med de kunstneriske lederne underlagt en administrerende direktør på toppen, oppsto.

– Det kunstneriske må alltid komme først.

Simensen kan ikke forstå at det skal være så annerledes å lede Den Norske Opera & Ballett enn for eksempel Nationaltheatret og Det Norske Teatret, der kunstnerisk leder, teatersjefen, sitter på toppen.

Fakta: Bjørn Simensen Sjef for Den Norske Opera i to perioder, årene 1984–1990 og igjen fra 1997 til 2009. Utdannet journalist og sanger. Ble i 2007 utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for innsats for norsk opera 27. september 2008 ble han kåret til Årets Oslo-ambassadør.

Kulturdepartementet: – Vi har full tillit til styret

Det er Kulturministeren som utnevner styret i Den Norske Opera & Ballett. Kulturdepartementet er kjent med kritikken fra Simensen.

– Vi har full tillit til styret, og til styrets og ledelsens arbeid med å rekruttere nye ledere som kan bidra til at det fortsatt formidles opera og ballett av høy kvalitet til et bredt publikum, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Styrelederen: – Jeg kan bare svare for de siste to årene

– Begrunnelsen for at det er en administrerende direktør på toppen, er at vi har to likestilte kunstarter her i huset: Opera og ballett, skriver styreleder Anne Carine Tanum i en e-post.

Hun viser til at det er Kulturministeren som utnevner styret, og forteller at de benytter seg av interne krefter og sitt internasjonale nettverk når de rekrutterer til nye stillinger.

– Dette styret har vært i funksjon i to år, og jeg kan bare svare for denne perioden. Flere av oss har styreerfaring herfra tidligere, og fra andre kulturinstitusjoner. I tillegg har ansatte i styret kunstneriske kompetanse, skriver Tanum.

Nils Are Karstad Lysø, administrerende direktør i Operaen, svarer kort på SMS til Simensens kritikk:

«Jeg har ikke noen annen kommentar enn at da jeg ble oppsøkt om denne jobben, så la jeg aldri skjul på hvilken erfaring jeg hadde og ikke hadde. Intervjuprosessen var med styrets ansettelsesutvalg, samt med operasjef Per Boye Hansen og ballettsjef Ingrid Lorentzen.»