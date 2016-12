Tidsklemme-TV tar av: – Et yppelig format for seriefråtsing

– For mange er det en lettelse å slippe å bruke utallige timer på å skumme seg igjennom fire-fem sesonger av en serie for å skjønne noe av de nye episodene. Mange har rett og slett ikke tid eller ork til å investere potensielt flere år i en serie. Da foretrekker de heller å følge en historie fra begynnelse til slutt i løpet av ti episoder, noe som oppfattes som langt mer overkommelig, forklarer Noah Hawley, som står bak manusene til Fargo, en antologiserie basert på filmen med samme navn.

Fargo er en av flere serier som har funnet sitt publikum, etter antologiformatet tok av for alvor. I et TV-marked hvor valgmulighetene er så mange at det er lett å bli overveldet, har det vist seg at formelen med å fortelle en historie over rundt ti timer er en publikumsvinner. Antologiseriene har også en annen fordel når det gjelder å skille seg ut fra mengden.

– Det er lettere å rekruttere stjerneskuespillere til slike serier, for de ønsker som regel ikke å binde seg til en bestemt karakter i mange år. Med store navn på rollelisten får serien automatisk ekstra omtale og blir dermed mer salgbar, forteller Hawley over telefonen til Aftenposten.

I det siste har blant andre Lady Gaga, Kirsten Dunst og Matthew McConaughey vært å se i antologiserier på TV, i tillegg til mange veletablerte TV-stjerner.

Fox

En godtebutikk

«Action!»

Inne på en sliten diner i North Hollywood sitter Felicity Huffman og prater lavmælt med en mannlig motspiller. Scenen er både vond og følelsesladet, og Huffman er en ufiks skygge av seg selv med ekstra polstring rundt magen og ikke særlig flatterende sminke. Dette er hennes tredje sesong av dramaet American Crime, en kritikerrost antologiserie som tar for seg ulike samfunnsproblemer i hver sesong.

Den første serien dreide seg om rasisme og narkotikamisbruk, mens den neste fokuserte på voldtektskultur og skolesystemet. Denne gangen er det trafficking og moderne slaveri som skal under lupen. Historiene fortelles uavhengig av hverandre og i hver sesong møter vi derfor helt nye karakterer i et helt nytt miljø. Skuespillerne er derimot ofte de samme, og Huffman har så langt rukket å spille rasistisk middelklassekvinne og en usympatisk rektor ved en fasjonabel privatskole.

Hvem hun spiller i sesong 3 er fremdeles uvisst, men at 54-åringen storkoser seg er ingen hemmelighet.

− Det er fantastisk å få en ny rolle hver sesong. For en skuespiller er det som å bli sluppet løs i en godtebutikk og få lov til å smake på alt, smiler Huffman, som fortrekker antologiformatet fremfor klassiske TV-serier.

– Når du spiller en rolle lenge, er det lett å havne i det jeg kaller TV-fengsel. I årevis ble jeg forbundet med Lynette-karakteren fra Frustrerte fruer, og folk så meg som henne, selv når jeg spilte andre roller. Det var derfor jeg hadde så lyst til å medvirke i American Crime i utgangspunktet, slik at folk kunne se meg i ett nytt lys og glemme at jeg spilte Lynette, forteller hun til Aftenposten.

Kvalitet er blitt viktigere enn seertall. Det lover godt for tv-seriens fremtid.

American Crime, som her i landet sendes på TVNorge, var et risikoprosjekt for den familievennlige kanalen ABC i USA, siden serien minnet mer om de politiske dramaene man ser på betalkanaler som HBO og Showtime. Det viste seg imidlertid raskt at det var et marked for denne type serie også på ABC. Det overrasker ikke Huffman, som har sine egne teorier om hvorfor antologiserier er blitt så populære.

Ryan Green / TT / NTB Scanpix

− Formatet er ypperlig for seriefråtsing, som er blitt en trend takket være Netflix. I tillegg har det vokst frem mange ulike plattformer for TV-underholdning de siste årene. Det har ført til at det produseres vanvittige mengder med serier, noe som gir de kreative kreftene bak flere muligheter til å eksperimentere med formatet. Du kan sammenligne det med indiefilm-revolusjonen på 90-tallet, hvor det plutselig ble fritt frem å fortelle alle mulige slags historier. Det er det samme vi ser nå, bare på TV, mener hun.

Ny og gammel trend

Det var skrekkserien American Horror Story (AHS) som blåste nytt liv i antologi-trenden, da dramaet hadde premiere i 2011. Før den tid hadde sjangeren stort sett ligget brakk i nesten tyve år, men i kjølvannet av AHSs suksess ble det gitt grønt lys for en rekke nye antologiserier som True Detective og allerede nevnte Fargo.

Formatet passer slike dystre serier utmerket, og siden 50 og 60-tallet har antologiserier stort sett gått hånd i hånd med krim, horror og science fiction. Klassikere som Twilight Zone, The Outer Limits og Tales from the Crypt er noen av de mest populære eksemplene, og disse seriene fortsetter å inspirere dagens manusforfattere og regissører.

Eric Charbonneau/Netflix

– Vi har tatt over stafettpinnen etter dem, bekrefter Charlie Brooker. Han står bak det britiske antologidramaet Black Mirror, som for tiden er å se på Netflix. I hver episode fortelles en ny historie, hvor moderne teknologi er skurken. Meningen er å lage både underholdende og tankevekkende TV med en futuristisk twist.

– Vi prøver å sette fokus på bekymringer om fremtiden og hvor vi er på vei, uten at vi vil hamre inn et politisk budskap, forteller Brooker, som elsker antologiformatet.

– Det er noe veldig befriende med å lage avsluttende episoder og kun fokusere på en enkelt historie. Det gir deg langt friere tøyler kreativt sett, fordi du trenger ikke være redd for å male deg inn i et hjørnet eller stresse med å dra noe ut over tretten episoder. Du kan være litt gal rett og slett når du jobber på den måten, sier han.

Helt til slutt må det også nevnes at hvis du foretrekker humor fremfor horror, finnes det også antologiserier som passer for deg. HBOs High Maintenance om en potdealer i Brooklyn, og Netflix-serien Easy, som tar for seg moderne kjærlighetsforhold, er bare to eksempler hvor man blander humor inn i antologisjangeren.

David Dettmann/Netflix

