1. Sverige

1 2 3 4 5 6

Robin Bengtsson: «I can’t go on»

Noen som tviler på at svenskene kan dette faget? Sjekk tre minutter med Robin, best oppsummert som ekstremt effektivt. Frisk poplåt med tynn tekst i et sceneshow av det enkle slaget, likevel klistrer refrenget seg med én gang. Da blir man blant favorittene – igjen.

Se Robin gå og gå og gå og gå på scenen:

2. Georgia

1 2 3 4 5 6

Tamara Gachechiladze: «Keep the faith»

«Don't let nobody turn you down, even if the world is rough» synger Tamara, og ber alle om å beholde troen, uansett. Noen mener at den gamle konflikten med Russland ulmer under, selv om dét ikke blir nevnt i denne kraftpakken av en låt. Som blir litt for mye.

3. Australia

1 2 3 4 5 6

Isaiah: «Don’t come easy»

Låtskriverne som tok Australia til annenplass i fjor, er tilbake igjen. Nå med en ung fyr som definitivt har en stemme som bærer, selv om denne nokså kraftige balladen er typisk middelmådig. Vi vet da at «love don’t come easy», og trenger ikke høre dét i nok en poptekst.

Anders Putting

4. Albania

1 2 3 4 5 6

Lindita: «World»

Den sikreste fellen man kan gå i er tanken om at man må lasse på, mer, mer. Mer gitar, mer strykere og ikke minst mer vokal. Her tar Albania sats fra en ok start og snubler. Til slutt går det helt i ball, og ordene om å godta seg selv som man er, forsvinner i all ropingen.

5. Belgia

1 2 3 4 5 6

Blanche: «City lights»

Hvert år er det én låt som ingen egentlig regner med som klatrer opp listene og inn i toppen. Denne ene kan bli Blanches «City lights», for dette er en dempet, men moderne poplåt som for eksempel Lorde kunne sunget. Intet stort refreng, men en god smyger.

Hør én av årets aller beste låter her:

6. Montenegro

1 2 3 4 5 6

Slavko Kalezić: «Space»

Han kan det meste sanger, danser og skuespiller Slavko, og når fyren kler av seg på overkroppen og synger sin «Space», treffer han garantert mange Eurovision-fans. Dessverre er ikke discopoplåten mer enn akkurat fengende nok, så det blir neppe en topplassering.

7. Finland

1 2 3 4 5 6

Norma John: «Blackbird»

Du skal ha noe selvtillit for å «låne» låttittelen fra Sir Paul McCartney, men finnene tar sjansen. En mørk ballade som flyter i vannskorpen gjennom tre minutter med atmosfærisk balladeri. Låten skaper en stemning, uten tvil, men griper ikke som en vinner.

GLEB GARANICH / X00550

8. Aserbajdsjan

1 2 3 4 5 6

Dihaj: «Skeletons»

Svenske Sandra Bjurman var med på låtskriverlaget da hardtsatsende Aserbajdsjan vant Eurovision i 2011, og er med her igjen. Nok en gang med en litt mørk elektropoplåt det lukter kraftfullt sceneshow av, uten at den har refrenget som trengs for å nå helt opp.

9. Portugal

1 2 3 4 5 6

Salvador Sobral: «Amar Pelos Dois»

Søsteren Louísa har skrevet denne strykerballaden til sin bror om en person med et bankende hjerte som ikke kan få sin elskede, selv om han har et hjerte for to. Fyren virker sjenert på scenen, men synger med en rørende innlevelse som vil gripe mange her.

Denne portugiseren er blant de største favorittene i år:

10. Hellas

1 2 3 4 5 6

Demy: «This is love»

Hellas er aldri redd for å lage fest, ei heller i år. Demys låt starter nedpå som en moderne popballade, men så, etter akkurat ett minutt, dundrer den over i en miks av ordentlig eurodisco og EDM. En låt som mange fans vil like, mens andre, som meg, bare blir sliten av.

11. Polen

1 2 3 4 5 6

Kaisa Mos: «Flashlight»

Tja, skal vi kalle det den store lyden av ingenting? En seig poplåt som stamper av gårde med mye lyd og etter hvert ganske så dramatiske strykere, uten at det hele på noe tidspunkt blir fascinerende. Tre minutter på scenen og så er denne godt glemt, for alltid.

Sergei Chuzavkov / TT / NTB scanpix

12. Moldova

1 2 3 4 5 6

Sunstroke Project: «Hey Mamma»

I år stiller Moldova med Eurovisions største stjerne: The Epic Sax Guy, først hørt i Norge i 2010. Her er han tilbake, i en komplett idiotisk dance-låt om en fyr som må overtale en mor om at han er god nok for datteren. Bare vas, selv om gjensynet er artig nok.

13. Island

1 2 3 4 5 6

Svala: «Paper»

Aldri lett å vite hva man får herfra, og i år sender de en av hjemlandets største popstjerner, uten at det må bety suksess ute. For selv om hennes poplåt bygger på moderne rytmer i et trygt midtempo-landskap, er det noe seigt og lite fengende over refrenget.

Sergei Chuzavkov / TT / NTB scanpix

14. Tsjekkia

1 2 3 4 5 6

Martina Bárta: «My turn»

Årets første virkelige lighterballade, som det het på 80-tallet. Låten lener seg utelukkende på Martinas stemme, som for så vidt er grei. Men ikke stor nok til å løfte denne balladen opp fra middelmådigheten. Og hvor ble det av løftet i siste tredjedel? Helt borte.

15. Kypros

1 2 3 4 5 6

Hovig: «Gravity»

De fleste i Eurovision har vært med i et talentshow på TV, så også Hovig. Låten er derimot skrevet av svenske Thomas G:son, som også skrev Loreens vinnerlåt i 2012. Ikke rart, da, at «Gravity» umiddelbart fenger med sin rytmiske tyngde, uten at den blir et stort verk.

16. Armenia

1 2 3 4 5 6

Artsvik: «Fly with me»

En type låt som de siste årene har gått høyt i Eurovision, en blanding av klassisk pop og lokalmusikalske innslag i moderne produksjon, frontet av en dame med god stemme. Uten å ta stilling til om øst stemmer på øst (som de jo gjør…), blir nok dette suksess.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

17. Slovenia

1 2 3 4 5 6

Omar Naber: «On my way»

Nok en strykertung lighterballade, sunget av en artist med et nokså merket og trist ansikt. Fyren og låten har den klassiske moduleringen og løftet inne så det holder, men dessverre ikke så mye mer. Sjeldent har begrepet dusinvare passet bedre enn akkurat her.

18. Latvia

1 2 3 4 5 6

Triana Park: «Line»

Semifinalens siste låt ut byr på kveldens merkeligste vokal, vridd til det nærmest uforståelige på svak engelsk, selv om låten i seg selv er tre minutter smått energisk og for så vidt fengende elektropop. Men vi ønsker da å forstå hva de synger om, gjør vi ikke?