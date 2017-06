To nye verdensarvsentre på Røros og Rjukan/Notodden

Kleiven, Paul / NTB scanpix

I verdensarvsentrene vil de besøkende få informasjon om verdensarven, samtidig som sentrene skal bidra til at verdensarven får en sterkere lokal forankring.

Røros og Rjukan/Notodden er allerede på verdensarvlisten, det nye nå er at de får eget senter.

– Disse sentrene skal være motorer i det lokale verdensarvarbeidet. De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge har tre autoriserte verdensarvsentre allerede

Fra før har Norge tre autoriserte verdensarvsentre som holder åpent hele året – Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap ved Geirangerfjorden og Vegaøyan. Nå følger altså Røros bergstad og Circumferensen og Rjukan-Notodden industriarv etter.

Verdensarven i Norge omfatter åtte oppføringer på UNESCOs verdensarvliste.

De to første norske verdensarvstedene var Urnes stavkirke og Bryggen i Bergen.

World Heritage List (WHL), eller verdensarvlisten, ble etablert i 1972 av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur). Listen har som mål å verne om verdens uerstattelige kultur- og naturarv.

– Vil etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene

– Her skal de besøkende og lokalbefolkningen få god informasjon og innsikt i hva verdensarven står for og hvorfor den er viktig, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene. Ved å få på plass disse to nye sentrene, når vi en viktig milepæl, sier Helgesen.

Rørosmuseet og Norsk Industriarbeidermuseum blir nå autoriserte verdensarvsentre, noe som innebærer at de får støtte til den daglige driften og utstillings- og formidlingsvirksomhet for å spisse formidlingen om verdensarven.

Verdensarvsentrene får et grunntilskudd på inntil 1,8 millioner kroner i statlige midler årlig pr senter. Det forutsetter minimum egenfinansiering på 40 prosent lokalt, noe som innebærer at et verdensarvsenter får et årlig driftsbudsjett på inntil 3 millioner kroner.

Det er Miljødirektoratet som i samarbeid med Riksantikvaren har autorisert de nye verdensarvsentrene.