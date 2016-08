Mange regner nå bredbånd som like viktig som strøm og vann. Mobil datatrafikk er likevel så kostbart at de færreste tar seg råd til å bruke den uhemmet.

Venter du selv kanskje på en ganske høy regning etter ferien?

Nå har det kommet en løsning som gjør det realistisk å ha med seg bredbåndet overalt, i hvert fall i hele Norden. I praksis oppleves det oftest nesten like bra som å ha innlagt fiber i bilen, på hytta, i båten og på trikken. For enkelte vil det faktisk fungere så bra at du både vil kunne kutte ut bredbånd hjemme og sparer penger på det, samtidig som du tar med deg bredbåndet overalt.

Fakta: Fordeler og ulemper med dobbelt sim-kort Gir deg mobilt bredbånd til en brøkdel av prisen.

Ingen merkbar forskjell i bruk av telefonen.

Kan brukes som ruter og kobler f.eks. en PC eller et nettbrett fast til nett uten å koble til hver gang. – Hvis du ikke vil velge blant noen få mobilmodeller fra f.eks. Huawei eller LG, må du ha med deg et ekstra mobil. – Ingen av toppmodellene fra Samsung eller Apple har mulighet for doble simkort. – Du får ikke tilleggstjenestene i form av service og annet som f.eks. Telenor tilbyr.

Morten Uglum

Få vet om metoden

Ideen er det nok ikke mange som har fått med seg. Da jeg kontaktet Telia (tidligere NetCom) før sommerferien for å gjøre en test, hadde ikke informasjonsavdelingen hørt om metoden før. De visste faktisk ikke om den kom til å virke. Men det gjorde den – til gagns.

Tanken dukket opp da jeg testet den relativt rimelige telefonen Huawei P9Lite (ca 2500,-). I tillegg til at dette er en svært rask mobil med det meste av det du trenger, har den plass til to sim-kort. Dette er en funksjon som er populær i andre land der folk ønsker å bytte mellom teleleverandører for å spare penger.

I Norge har få brydd seg, trolig fordi det har vært lite å tjene. Det har forandret seg.

Da jeg skulle på ferie og skjønte at den vanlige datakvoten på jobbmobilen aldri i verden kom til å holde for en hel måneds bruk for hele familien, begynte jeg å tenke over mulighetene. Det mange nemlig ikke har fått med seg, er at det er to helt forskjellige priser på det som kalles mobilt bredbånd (har til nå gjerne vært levert ved hjelp av en mobil bredbåndsruter med et eget sim-kort), og den samme datatrafikken når den går via det vanlige mobilabonnementet ditt.

La oss kalle det siste mobildata, for å kunne skille de to. Mobilt bredbånd er av en eller annen grunn MYE billigere enn mobildata. Hva om man kunne få begge to inn i samme telefon, uten å dra med deg en ekstra dings i form av en mobil ruter?

Nesten ingen har skjønt det

Teleoperatørene melder om at mobile rutere er lite etterspurt, og det er forståelig. Her kommer de nyeste telefonene med dobbelt simkort inn. Med en Huawei P9Lite kan jeg ha to abonnementer i en og samme mobil, i stedet for en mobil og en ruter.

På det ene sim-kortet legger du et abonnement med kun billig sms og tale (dette kan du nå få for bare 99 kroner måneden).

Samtidig har mobilen plass til et annet simkort. Der legger du inn et sim-kort som bare har mobilt bredbånd fra for eksempel Telia.

Tilbudet om ruter kan du dermed takke nei til, noe som gjør at du også slipper unna bindingstiden på 12 måneder. Du kan altså benytte løsningen for eksempel bare når du skal på ferie eller en lang hyttetur.

Per Kristian Bjørkeng

Hovedpoenget med oppsettet er selvsagt at du plutselig får råd til å bruke mobilen, nettbrettet og PC-en på samme måte som hjemme. (Telia-bredbåndet lar deg også roame i Norden og Baltikum uten ekstra kostnad).

Bare se på dette regneeksemplet: Med et vanlig mobilabonnement som Telenor Frihet 10 GB betaler du normalt 499 kroner. Om du tar 400 av disse kronene og legger dem i mobilt bredbånd i stedet, får du hele 30 GB, altså tre ganger så mye, for samme pris. Husk at du må bruke 98,- for å få fri tale og sms på et annet simkort. Teleoperatører som for eksempel Hello tilbyr det. Fortsatt har du en krone til overs!

Og det stopper ikke der. Eksemplet over er for en datapakke på 30 GB, som koster 399,- hos Telia. Men prisen per GB blir mye lavere om du velger en enda større pakke. For eksempel koster et abonnement på 200 GB bare 799,- hos Telia (Telenors priser er langt høyere og er derfor ikke med her). Det høres kanskje dyrt ut, men da har du neppe tenkt over at du kan gå sammen med en annen, for eksempel en annen i familien, om abonnementet på mobilt bredbånd. Dere kan nemlig få hvert deres tvillingkort til dette samme abonnementet. Begge kan brukes samtidig, om dere har hver deres mobil med plass til ekstra simkort. Det eneste dere merker, er at dataabonnementet kommer på én felles faktura.

Ulempen er at den ene av dere står juridisk ansvarlig for begges bruk. Men for den samme prisen som for Telenor Frihet 10 GB vil dere da få 100 gigabyte månedlig hver, altså ti ganger så mye bruk som du ellers ville fått for samme pris. Telia lar deg også skru størrelsen på datapakken opp og ned fortløpende, sånn at du kan tilpasse deg at bruken varierer fra måned til måned.

Glem ruteren

Hvis du bruker en mobil med dobbelt sim-kort, kan du også bruke den som en helt utmerket ruter for andre i familien, eventuelt dine egne enheter som PC og nettbrett. Fordelen med Huawei P9Lite er at du ikke engang trenger å starte ruteren som er innebygget i mobilen hver gang noen trenger å bruke den (dette er ofte nødvendig på f.eks. iPhone).

Den bare virker, akkurat slik ruteren du har hjemme gjør.

Photo: Patryk Kosmider / Shutter / Shutterstock

Gjennom en hel måneds testing har dette opplegget fungert overraskende bra. Mens såkalt 4G bredbånd helt frem til i år har vært en ganske ustabil opplevelse når du har vært på farten, ligner det nå mer på et «ekte» bredbånd som du har med deg overalt. Årsaken er at de nye frekvensene som er tatt i bruk har mye større rekkevidde, og også er bedre utbygd.

For eksempel kjørte jeg fra Trondheim til Oslo med fri bruk for alle fire i bilen. To fornøyde barn i baksetet fikk for en sjelden gangs skyld titte så mye de orket på TV, og strømmet så godt som kontinuerlig YouTube og NRK. Vi voksne hørte på musikk, lydbøker, navigerte med live trafikkoppdateringer og kunne fint også se på en og annen videosnutt, om vi ikke skulle følge med på veien. På hele den lange veien opplevde vi bare en håndfull brudd i forbindelsen, og det var stort sett over på under et minutt.

Faktisk har linjen vært oppe i dagevis av gangen på flere enheter, enten familien har vært her eller der. På en Huawei P9Lite brukte metoden også oppsiktsvekkende lite batteri, selv om jeg til dels intenst delte ut nettforbindelse videre til de andre. Som Apple- og Samsung-bruker er jeg vant til at batteriet tar kvelden etter et par timer med delt Internett. Her holdt det helt til kvelden, selv med heftig bruk.

Photo: Twin Design / Shutterstoc / Shutterstock

Ulempene

Den opplagte ulempen er at dette opplegget krever at du bruker en spesiell telefon og ikke velger hvilken som helst i butikken. Aller mest irriterende er dette for deg som helst vil bruke en Iphone. Da har du simpelthen ikke noe annet alternativ enn å bruke en annen telefon i tillegg til den du allerede går rundt med. Ikke optimalt i det daglige, selv om den ekstra telefonen ikke er vanskelig å hive i en lomme når du drar på tur og vil ha med deg billig bredbånd. Dette er likevel et reelt motargument for Apples brukere.

En annen, mindre ulempe er at du ikke kan ringe samtidig som du bruker det mobile bredbåndet. Dette gjør knapt noe så lenge du er den eneste brukeren, men hvis hele familien er koblet opp mot din mobil for billig nettforbindelse, kan det nok hende det kommer protester om du tar en lengre telefon. En omvei kan være å la samtalen gå via dataforbindelsen, for eksempel ved hjelp av Skype eller Messenger.

Det er også bitte litt styr å sette opp løsningen, og det tok meg noen minutter å finne ut av innstillingene. Men om du er i tvil, kan du bare følge mitt eksempel og legge inn innstillingene på P9Lite slik:

Per Kristian Bjørkeng

Tusener å spare årlig

Den gode nyheten er at du hverken trenger å velge noe som er dyrt eller dårlig for å få en mobil med plass til det ekstra sim-kortet. Særlig for deg som nå uansett trenger å bytte mobil, burde dette være attraktivt.

Bare i ukene som har gått siden jeg begynte testen før sommerferien, har det dukket opp et enda rimeligere alternativ enn Huaweis P9Lite. LG K10 koster bare 1700 kroner. Dette er en helt OK telefon som Tek.no anbefalte varmt og kalte «billig har aldri sett bedre ut». Selv har jeg testet den for å finne ut av funksjonen med mobilt bredbånd, og kan rapportere at den også virker supert, selv om telefonen ikke er like god som helhet (jeg savner fingeravtrykksleser) som Huawei P9Lite. Les om hvordan du setter opp K10 for doble simkort på s 61 og s64 her.

Per Kristian Bjørkeng

Merk deg at dette oppsettet er viktig, ellers blir trafikken belastet feil sim-kort. Det skjedde med meg, og jeg svidde dermed av hele trafikkvoten på jobbmobilen tidlig i ferien ved å la ungene se på Netflix. Ikke bra! Men i ettertid ser jeg at jeg byttet om og satte omvendt sim-kort i lukene.

Men hvor mye datatrafikk trenger du egentlig? Det kommer helt an på. Vår familie har ikke tradisjonell TV i det hele tatt, og strømmer i stedet alt vi vil ha til alle skjermer når det passer oss. Det betyr masse datatrafikk! I sommerferien gikk det med rundt 10 gigabyte per dag hos oss, dersom vi bodde på steder hvor det ikke var vanlig trådløst nett. Men da var det heller ingen restriksjoner, og fire mennesker strømmet videoinnhold i til sammen i flere timer daglig. Det var akkurat som å ha bredbåndet hjemme tilgjengelig. På en vanlig hverdag vil forbruket være langt, langt lavere.

Konklusjon

Vi brukte til sammen 235 gigabyte i juli. Såpass mye trafikk skal Telia ha 950 kroner for. Det høres dyrt ut. Men med tanke på at dette både erstattet bredbåndet hjemme og all mobildata for fire personer, og at vi også kan kutte ut kabel-TV-abonnementet, er dette faktisk et regnestykke som svarer seg. Faktisk kunne vi også sagt opp bredbåndet hjemme i juli, og spart 500 kroner på det.

Til denne testen er det Telias mobile bredbånd jeg har testet. Det har stort sett vært dønn stabilt og pålitelig. Løsningen fungerer faktisk så bra at mange vil kunne erstatte bredbåndet hjemme med et ekstra sim-kort i en slik mobil. En P9Lite gir ikke en brukeropplevelse som er helt på høyde med en iPhone, men jeg vil tro de fleste vil oppleve den som god nok. Tilgang til mye mer mobilt bredbånd vil for mange tross alt være viktigere enn den aller beste telefonen.

Du som ikke strømmer så mye TV hjemme og kanskje er alene i husholdningen vil ha spesielt mye å spare, fordi du vil kunne kutte ut bredbåndsabonnementet hjemme.