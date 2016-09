Tom Egeland kastet ut av Facebook for å ha delt Aftenpostens oppslag

Saken oppdateres.

Samtidig truer Facebook med at hans konto vil bli deaktivert permanent.

– Dette er en utidig praktisering av et regelverk som har de beste intensjoner, nemlig å lamme pornografi og nakenhet. Men bildet av ni år gamle Kim Phuc handler ikke om nakenhet, men om krigens redsler og barn som krigsofre, sier Egeland til TV 2.

Utestengelsen av ham skjer etter at forfatteren fredag delte Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansens åpne brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Det var Egelands frustrasjon over at Facebook slettet bildet av «Napalm-piken» fra et innlegg han publiserte som startet bråket. Dette innlegget handlet om og viste syv fotografier som endret krigshistorien.

Etter at forfatteren i et nytt innlegg kritiserte Facebook for avgjørelsen, ble han fratatt muligheten til å publisere innlegg.

Aftenposten publiserte så en sak om at forfatteren ikke fikk lov til å publisere innlegg på Facebook. Denne saken ble publisert på Aftenpostens Facebook-profil, og senere fikk Aftenposten e-post fra Facebook med krav om at bildet til saken ble fjernet.

Før Aftenpostens sjefredaktør rakk å svare, ble både Facebook-posten og bildet fjernet.

Dette er utgangspunktet for det åpne brevet Hansen sendte til Zuckerberg.

– Hør, Mark, dette er alvorlig. Først lager dere regler som ikke skjelner mellom barnepornografi og berømte krigsbilder. Så praktiserer dere reglene uten rom for sunt skjønn. Deretter sensurerer dere også kritikk av og debatt om avgjørelsen – og straffer den som våger å kritisere, heter det i brevet fra Espen Egil Hansen.