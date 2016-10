Tom Malmquist mistet samboeren i barsel og ble alenefar

Tom Malmquist:

I hvert øyeblikk er vi fortsatt i live (roman)

Oversatt av Bodil Engen (Gyldendal)

Tirsdag er det duket for årets store begivenhet i nordisk litteratur. Da skal en bred, fellesnordisk jury kåre de beste skjønnlitterære bøkene fra 2015.

Det er to kategorier: Voksenbok og barnebok. Vinnerbøkene vil føye seg inn i en eksklusiv kanon og bli oversatt til flere nabospråk.

Endelig Sverige?

I kategorien voksenbok peker den statistiske pilen mot Sverige. Vi må tilbake til 2007 for å finne en svensk vinner, nemlig Sara Stridsberg.

Til sammenligning har Norge vunnet prisen tre ganger på de siste seks årene. Per Petterson fikk den i 2009, Merethe Lindstrøm i 2012 og Jon Fosse i fjor. Ingen andre land har en tilsvarende frekvens.

Det er en overrepresentasjon som vitner om vitale tilstander i norsk litteratur, og jeg tror heller ikke det er helt tilfeldig at svenskene er så svakt representert. Hele bokbransjen er under press i vårt nærmeste naboland.

Gyldendal

Men i år har svenskene en sterk kandidat som er på vei ut i verden, nemlig romanen I hvert øyeblikk er vi fortsatt i live av Tom Malmquist (38). Den foreligger allerede på norsk og er under oversettelse til mange språk, blant annet tysk, fransk og kinesisk. Romanen har fått flere litterære priser og er solgt i 65 000 svenske eksemplarer.

Dramatisk på sykehuset

I hvert øyeblikk ... har et anslag som umiddelbart drar leseren til seg:

«Overlegen tråkker ned hjullåsen på Karins seng. Med høy stemme informerer han intensivsykepleierne som klipper opp trøye og sportsbehå: Gravid kvinne, barnet har det bra ifølge rapport, uke treogtredve, ble syk for cirka fem dager siden med influensalignende symptomer, feber, hoste, i går lett åndenød som ble forklart med graviditeten, i dag akutt verre, sterk åndenød, kom til Føden for en time siden.»

Akutt leukemi

De første åtti sidene er skrevet i et heseblesende tempo der barnets dramatiske fødsel etterfølges av morens dødsleie.

Hovedpersonen Tom springer som en gal i sykehuskorridorene – trøster samboeren ett sted, mater datteren et annet – mens han innimellom noterer legenes rapporter om Karins tilstand: «sirkulatorisk ustabil, multiorgansvikt, omfattende blødninger fra alle kroppsåpninger».

Det viser seg at hun har fått akutt leukemi grunnet graviditeten.

Tom = Tom Malmquist

Historien er hentet rett fra virkeligheten. Tom Malmquist bruker både eget og andres virkelige navn i romanen. Mot slutten av romanen dør også hans far, den profilerte sportsjournalisten Thomas Malmquist.

Midt i sorgen over samboer og far skal Tom ta hånd om den nyfødte datteren.

I hvert øyeblikk ... er slik sett virkelighetslitteratur av den tydeligste sorten. Nordisk råd har hittil holdt avstand til denne sjangeren, eksempelvis ble Min kamp av Karl Ove Knausgård aldri verdsatt fra dette holdet.

Henter kraft fra virkeligheten

Malmquist demonstrerer sjangerens styrker: Uten tvil henter sykehusscenene kraft fra virkelighetsdimensjonen.

Det dramatiske forløpet blir konkret og realistisk på en måte som kaller på leserens innlevelse. Det er litteratur, javel, men også noe som foregår på et faktisk sykehus like ved. Malmquist makter å gjenskape det mentale kaoset som råder i ekstreme krisesituasjoner.

Platt hverdagsspråk

På den andre siden demonstrerer han også sjangerens svakheter: Etter den intense åpningen, slår han over i et hverdagsspråk som blir påfallende platt til sammenligning.

Romanen trenger åpenbart et stilistisk brudd etter sykehusscenene. Men forfatteren gjør et dårlig valg når han trekker leseren rett med seg på pub i en tilbakeskuende scene der Tom og vennene drikker og krangler med andre gjester.

Språket er muntlig og trivielt også når han senere på kvelden krangler med den gravide Karin: «Æsj, okei, hvilket spørsmål var det jeg ikke hadde svart på?»

Ved bruk av dialoger dropper han linjeskift, slik at det ofte oppleves som om karakterene snakker i munnen på hverandre.

Sørgende alenefar

I det hele tatt er det lite futt eller nødvendighet i de tilbakeskuende partiene. Malmquist ruller opp det ti år lange kjærlighetsforholdet til Karin uten å få det til å bli av litterær interesse.

Nei, det er i samtiden slaget står. Toms nye liv som sørgende alenefar.

Disse partiene har en spesiell atmosfære fordi fortelleren aldri ber om leserens sympati. Tvert om fremstiller han seg selv som kantete, utakknemlig og ganske frekk. Han skyver folk fra seg og tar nesten alt i verste mening.

Slik gir han et talende bilde av den sørgende som en innbitt mann. I stedet for å skrive tydelige tanker om sorgen, skildrer Malmquist hva sorgen gjør med et menneske.

Barnet blir redningen

I hvert øyeblikk … har flere likhetstrekk med romanen Om våren av Knausgård. To menn opplever dramatiske svangerskap og får etterpå ansvar for barnet. I begge bøkene blir den lille jentungen nærmest redningen for en fortvilet farsfigur.

Malmquist skildrer lille Livia med en ømhet det ikke er plass til noe annet sted i denne boken, en nærhet i detaljene, en total dedikasjon. Det er nok likevel det rystende åpningspartiet som gjør utslaget dersom Tom Malmquist får Nordisk råds litteraturpris.