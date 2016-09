Tommy Wirkola-sci-fi kjøpt av Netflix

Svenske Noomi Rapace spiller syv ulike søstre i filmen, som trolig får premiere sent i år eller tidlig neste år.

Det er bransjebladet Variety som melder at Netflix nå kjøper filmen, etter en lukket bransjevisning for de største distributørene på den internasjonale filmfestivalen i Toronto.

Strømmeselskapet har de siste årene markert seg som en av de mest pengesterke oppkjøperne på flere av de største filmfestivalene i verden - og satt opp verdenspremierer på helt nye produksjoner på sin egen kanal. Dermed har den nye aktøren delvis utkonkurrert mer tradisjonelle distribusjonsselskaper, som først og fremst satser på visning av film via kino.

Knut Egil Wang

Kjøpesummen er ikke kjent, men ifølge Variety er visningsrettighetene for et høyt antall land, deriblant USA, sikret gjennom et millionbeløp i dollar.

Da Aftenposten intervjuet Tommy Wirkola på telefon fra Los Angeles for få dager siden, var han og hans team i ferd med å gjøre ferdig redigeringen av den nye filmen.

Les også: Tommy Wirkola har solgt kinobilletter for over en milliard kroner

– Vi har akkurat hatt den første testvisningen her i USA for et utvalgt publikum, og tilbakemeldingene var veldig bra. Vi føler at vi har laget en veldig kul, nyskapende og uvanlig film, sa han.

94 dager med opptak i Romania

Filmen ble spilt inn gjennom en periode på 94 dagers opptakstid i Romania.

– 94 dager er ekstremt mye, og dette er helt klart den lengste opptakstiden jeg har hatt på en film hittil i karrieren. Noe av grunnen til at det tok så lang tid, var at Noomi jo spiller syv ulike roller. Hun måtte hele tiden omstille seg mens vi gjorde scener om igjen og om igjen, forklarer Wirkola.

– De første to månedene var det svært mange dager der alt handlet om Noomi. Hun var da alene som skuespiller på settet. Hun måtte for eksempel skifte kostyme og sminke fire ganger på kort tid, og så uttrykke seg som fire forskjellige søstre foran kamera. For Noomi var dette tungt både fysisk og psykisk, men hun mestret det utrolig bra, legger han til.

Filmskaperen fra Alta vil ikke røpe detaljer om budsjettet på filmen, men omtaler What happened to Monday? budsjettmessig som en stor, påkostet norsk film.

– Vi fikk veldig mye for pengene i Romania gjennom produksjonsverdi, og filmen ser ut som den i alle fall er dobbelt så dyr som det den faktisk kostet. Etter Hollywood-standard er dette en film med et moderat budsjett, sier han.

Hadde legender på settet

I tillegg til det svenske stjerneskuddet fikk Wirkola blant annet med seg filmlegendene Willem Dafoe og Glenn Close i biroller.

– Det var fantastisk fint å jobbe med dem. Begge var utrolig fine folk. Jeg så jo den første filmen med Willem Dafoe da jeg var ca. fem år, og det er ikke til å legge skjul på at det var litt spesielt de første dagene når man skal jobbe med dem. Men de er som alle andre skuespillere. De vil ha en klar visjon og få regi. Sammen finner vi frem til karakterene, sier han.

– De er seriøse skuespillere, men begge liker å flire og ha det artig. Vi hadde en veldig god match sammen, sier Wirkola.

Skriver manus til superheltfilm

Altaværingen gjør det svært godt i Hollywood for tiden, og skal etter fullføringen av What happened to Monday? lage manus til det som kan bli en ny superheltfranchise for 20th Century Fox.

I vår ble det kjent at han skal lage manus for en film basert på tegneserien Irredeemable, a Boom!

Adam McKay, som tidligere i år vant Oscar for manuset til finanskrise-filmen The Big Short, skal ha regi på den kommende filmen.