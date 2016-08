Toppsjef i Schibsted-stiftelse til Discovery

Dagens Næringsliv melder mandag kveld at Discovery Networks Norge henter en ny toppspiller.

Denne gang er det Sindre Østgård (38) som gir seg etter bare to år som direktør for Schibsteds største eier, Stiftelsen Tinius, for å bli med på laget til Discovery-sjef Harald Strømme & co.

Østgård er hentet for å bidra på et område der TV-giganten er blitt skarpt kritisert: Mediehusets posisjon på strømming, samt tilbud i og kvalitet på nettspilleren, skriver Medier24.

– Nå skal Discovery bruke blant annet sportsrettigheter til OL og norsk fotball til å styrke seg digitalt.

Med lang erfaring som nettsjef i NRK på CV-en, får Østgård nå jobben med å legge planen for å lykkes her.

Både Norge og Sverige

I en pressemelding opplyser Discovery at Østgård går inn i en nyopprettet stilling som Vice President for Digital Product and Business Development i Discovery Networks.

«Østgård blir direktør med ansvar for nye forretningsområder i både Norge og Sverige, og vil også jobbe tett opp mot Discovery internasjonalt», heter det.

– Sindre er landets fremste kapasitet på alt som har med vår digitale mediefremtid å gjøre, og tar med seg unik erfaring og kompetanse fra NRK og Schibsted, sier Harald Strømme i meldingen.

– Ikke bare evner han å se rundt neste sving, han er en av svært få som vil evne å ta oss dit. Vi må erkjenne at våre konkurrenter har hatt et forsprang på det digitale området. Med Sindre som spiss er vi rigget til å ta steget inn i den digitale eliteserien. Og jeg gleder meg til å finne gode løsninger for alt fra Tippeligaen til OL sammen med Sindre, sier Discovery-sjefen.

Bred erfaring

Østgård ledet fra 2009 til 2014 NRKs digitalsatsing. Han var ansvarlig for å utvikle tjenester som NRKs TV- og radioplayer, nrk.no, yr.no, nrkbeta.no og ut.no.

I Stiftelsen Tinius har Østgård også vært svært sentral i strategiarbeidet til Schibsted-konsernet.

Nå går han altså tilbake til TV-bransjen – for å gjøre en internasjonal gigant bedre digitalt:

– Norge og Sverige er to av de mest moderne mediemarkedene i verden, både når det kommer til teknologibruk og digital forretningsutvikling. Jeg har fått mandat til å bruke nettopp disse landene som et laboratorium for å knekke koden som skal løfte oss over i den nye mediehverdagen, sier Sindre Østgård i meldingen.

– Discovery har forutsetningene som skal til for å ta en lederposisjon. De har vist en risiko- og investeringsvilje få andre har vist de siste årene, og de har muligheten til å ta ideer ut globalt. Det er en enorm utfordring og en like stor mulighet, sier han.