Tore Renberg: Hva kan vi vite om hverandre?

Tore Renberg:

Du er så lys

Roman

Oktober Forlag

Tore Renberg har en imponerende litterær spennvidde. I stil, tone, temperament og språktilfang er det et hav av forskjell mellom for eksempel de rølpete og himmelstormende gangsterromanene Vi ses i morgen (2013) og Angrep fra alle kanter (2014), og årets langt mer slentrende og avgrensede middelklasseskildring, som attpåtil er forfattet på et smidig og tilsynelatende uanstrengt nynorsk.

Og allikevel vaker likhetene i vannskorpen. I en hvilken som helst Renberg-roman nå for tiden, oppviser forfatteren en dyp omsorg for persongalleriet sitt. Alle skal uten unntak integreres og føle varmen fra leirbålet. Kynisme, satire, ja, selv et relativt uskyldig fenomen som ironi-generasjonens strategier for å holde livets alvor på avstand, er ikke (lenger) gangbar vare. Det er den gode, gammeldagse medfølelsen som regjererer, uten at Renberg kan beskyldes for å være en tannløs naivist. Skarpheten og brodden er absolutt til stede for den som leter.

Nye naboer

Du er så lys gir ordet til den tilbakelente og trivelige miljøarbeideren Jørgen, som bor sammen med Vibeke, et rivjern av en rektor, og deres to barn, i en liten bygd vestpå et sted. Tilværelsen til denne temmelig harmoniske kjernefamilien tar en uforutsigbar dreining da de får nye naboer.

Fastlegen Steinar kommer bokstavelig talt byksende gjennom et hull i hekken en tidlig vårdag, breddfull av høyoktan energi og en animalsk livsglede som gjør ham til alle sammenkomsters naturlige midtpunkt. Smått om senn begynner imidlertid Jørgen og Vibeke å få mistanke om at ikke alt er som det skal være i nabohuset. De ser det de tror er konturene av ekteskapelige konflikter av verste skuffe.

Maskespill

Men er det virkelig det de ser? Eller ser de bare de forutsigbare og forstemmende fruktene av sin egen vanetenkning?

Dette så å si utspionerende partiet av romanen er en skremmende studie i hvor lett det er å misoppfatte og feiltolke et annet menneske. For hva kan vi egentlig vite om hverandre? Er det maskespillet som er adelsmerket vårt? Forstiller vi oss i døgndrift - dels av bekvemmelighetshensyn, dels for å beskytte andre mot våre ubehagelige og lyssky sider? Renberg skriver seg i alle fall inn mot sårflatene i et plaget sinn som er en mester i manipulere omgivelsene.

Svekket fokus

Når katastrofen så inntreffer, blir leseren presentert for det smertefulle mentale landskapet bak fasaden, der følelsen av å bli invadert av et altomfattende mørke - "there's someone in my head, but it's not me", som salige Pink Floyd en gang sang, er den fremherskende. Disse bekjennelsesfragmentene gjør sterkt inntrykk i og for seg. Allikevel hefter det noe litt terapeutisk omtrentlig og ullent ved dem. De skjærer ikke nok til beinet, på en måte, noe som kanskje til en viss grad henger sammen med smitteeffekten fra den lune atmosfæren som ellers råder grunnen.

Renbergs rundhåndede og godmodige beskrivelser av store og små sosiale hendelser, av familiemedlemmers særegenheter, av likt og ulikt, tar noe av fokuset bort fra og stinget ut av romanens svartbrente emosjonelle kjerne.

