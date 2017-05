Tredje Tidal-sjef på to år slutter

To år er gått siden den amerikanske hiphoperen Jay Z og hans Project Panther Bidco kjøpte det svenske selskapet Aspiro, som driver musikkstrømmetjenesten Tidal.

Årene har vært fylt med turbulens, og nå er det blitt kjent at den tredje sjefen for Tidal har sluttet i jobben.

Ifølge Billboard skal Jeffrey Toig ha sluttet allerede i mars.

Ny sjef på plass snart

Toig kom fra selskapet SoundCloud og tok over som direktør for Tidal i januar 2016. Han erstattet da Petter Tonstad, som var innsatt som midlertidig sjef etter at Andy Chen sluttet kort tid etter Jay Z’ oppkjøp.

– Som en del av Tidals fortsettende ekspansjon i år, vil vi kunngjøre ny administrerende direktør i løpet av de kommende ukene. Vi ønsker tidligere CEO, Jeffrey Toig, alt det beste fremover, skriver Tidal i en offisiell uttalelse.

Kjøp av mobiloperatør

Bakgrunnen for Toigs avgang er ikke kjent, men kom altså kort tid etter at det amerikanske mobilselskapet Sprint, landets fjerde største, kjøpte 33 prosent av Tidal for 200 millioner dollar i januar.

Prisen er ikke bekreftet av Tidal, men verdsatte selskapet til 600 millioner dollar. Det er over ti ganger mer enn da Jay Z kjøpte det for 56 millioner.

I forbindelse med oppkjøpet gikk Sprints administrerende direktør Marcelo Claure også inn i styret hos Tidal. Ifølge amerikanske Variety er dette tredje byttet av toppsjef et tydelig forsøk fra hans side på å knytte Tidal tettere til Sprint og deres 45 millioner brukere.

Tidal skal for øvrig ha anslagsvis én million betalende abonnenter ved inngangen til 2017.

Denne uken fortalte for øvrig Dagens Næringsliv at Skatt Øst krever Tidal for 14 millioner kroner. Dette er ett av mange ubetalte krav som selskapet skal ha drøyd med å betale de siste årene.