Svend Brinkmann

Ståsteder - 10 gamle ideer til en ny verden

Essays

Gyldendal, København, 2016

Vi er gode til å å være effektive og produktive, men har glemt hva hensikten med det hele er, mener Svend Brinkmann.

I sin forrige bok Stå imot advarte Brinkmann oss mot «å være positiv» eller «se innover» i selvrealiseringens tegn. Inspirert av antikkens stoikere anbefalte han å si nei til selvutvikling-trender og anta et mer realistisk syn på tilværelsen. I sin nye bok forteller han hva det er verdt å si ja til.

I ti kapitler skisserer han de «ståsteder» – eller verdier – vi bør holde fast ved for å leve et godt liv.

Egenverdi

Det største problemet idag er at vi håndterer verdier instrumentelt, at de blir redskaper for å oppnå noe annet, mener Brinkmann. Vi elsker for å bli gladere og vi tar på oss ansvar for å realisere våre drømmer, og ikke fordi kjærlighet og ansvar har en egenverdi. Det burde vært omvendt, hevder han.

Brinkmann finner støtte fra sentrale tenkere – hvert av kapitlene tar utgangspunkt i en filosof. Blant verdiene (og tenkerne) han tar for seg er verdighet (Immanuel Kant), løftet (Friedrich Nietzsche), sannhet (Hannah Arendt) og kjærlighet (Iris Murdoch).

Sentrale verdier

Jeg har stor sans for utvalget av tenkere, blant annet diskusjonen av frihet, som forankres i Albert Camus’ skriverier. «Problemet med vores moderne frihetsbegrep er, at hvis man altid gør det, man vil (i betydningen det, man har mest lyst til), da er man jo egentlig ikke fri, men slave av sine lyster.» Det er mange gode observasjoner som dette.

Den praktiske orienteringen i bruken av filosofien deler han med engelskmannen Alain de Botton som har tilrettelagt kunsten og filosofiens kanon for hverdagslivet. Omplasseringen av tenkningens nytte er, for dem begge, forfriskende og helt på sin plass.

Monoman egenverdi

Brinkmanns er likevel til tider for prinsippfast. At verdienes egenverdi helst ikke bør ha noen nytte gjør innimellom boken stivbeint, for selv om vi ser egenverdien av for eksempel å trene, vil jo noe av motivasjonen uansett hentes fra instrumentelle delmål som å få en flottere kropp. Egenverdier lever i godt selskap med instrumentelle motiver, så lenge mål-middel-tenkningen ikke tar over.

Aversjonen mot det instrumentelle hos Brinkmann innsnevrer grunnene vi har til å velge noe for deres egen skyld.

Beundringsverdig prosjekt

Til tross for noen skjønnhetsfeil er Brinkmann åpenbart på rett spor, for det er jo nettopp forenklingen av poengene som gjør dem tydelige. Dette er ingen doktorgradsavhandling i filosofi, men et incitament for praktisk revurdering av hva som er verdifullt i ens liv.

Som i forrige bok er stilen lett og ledig, men ambisjonsnivået hakket høyere, siden Brinkmann borer dypere når han lokaliserer livsnytten i filosofien mer overbevisende denne gang. Særlig vesentlig er vekten som legges på verdier – og insisteringen på at vi bør komme til klarhet i dem – for vi lever virkelig i en verden hvor «kompetanseutvikling» og «produktivitetsøkning» skygger for hva som er viktig her i livet.

Les flere bokanmeldelser i Aftenposten: