Trengsel og kø

Køen for opptak i spaltens professorgruppe har vært lang i den siste sommermåneden, og det er lite håp om at det letner i høstsemestret. Med sitt innlegg i Aftenposten 2. august kvalifiserer professor emeritus Willy-Tore Mørch hans kollega Magne Raundalen seg med en nydelig trippel. Under tittelen «Hvordan skal vi forstå et misforstått barn?» bidrar de med følgende:

1.«Vi har hørt bekymringsmeldinger fordi foreldre kranglet i garderoben i barnehagen, om helsestasjoner som melder i stedet for å gå hjem.» Her er det uklart hvor og hvordan helsestasjonene skal gå.

2. «Vi bør også la oss bekymre over alle de barna som forteller om vold og overgrep under avhørene, men som likevel blir sendt hjem.» Det er opplagt en uting med vold og overgrep under avhør, ikke minst når slikt skjer i barnevernet – som blir utsagnets innhold når skribentene ikke passer på at preposisjonsledd blir riktig plassert.

3. «Skader i emosjonshjernen på grunn av langvarig produksjon av stresshormoner som følge av stress og angst, fører til skader i barnets evne til å regulere følelser og hukommelsestap.»

Vår skarpsynte innsender medgir at det ikke er enkelt å regulere hukommelsestap – han har rett og slett glemt hvordan det skal gjøres. Men den siste setningen hadde det vært enkelt å rette på. Skribentene skulle bare ha husket å føye inn et så lite ord som «til»: «… fører til skader i barnets evne til å regulere følelser, og til hukommelsestap.»

Her er ‘til’ ekstraordinært, men også innlysende, nødvendig fordi preposisjonen skal styre både en infinitiv (til å regulere) og et substantiv (til hukommelsestap).

Enten vi er professorer eller ikke, får vi sammen søke trøst i et visdomsord jeg har fått fra en klok svensk medisiner: «Aldring gir seg utslag på to måter. For det første oppdager man at hukommelsen svekkes. For det andre – nei, det har jeg glemt.»