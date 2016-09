Treningsposter er et tegn på narsissisme! Og ni andre forskningsfunn om Facebook

... det forskes mye på Facebook-adferd. Ikke så rart, med den ekstreme mengden data vi daglig putter inn med likes, bilder, stedtjenester, tekster og grupper.

Dette interesserer naturlig nok forskere, og det finnes et utall større og mindre studier. Under har vi plukket noen av dem.

Man bør alltid ha et kritisk blikk på setninger som begynner med «forskning viser at ...», også her.

Når det er sagt:

Så viser faktisk forskning at ...

1. Treningsoppdateringer på Facebook er et tegn på narsissisme.

Narsissisme er sykelig eller skadelig selvnytelse (forelskelse i seg selv). Forskerne fant at narsissister oftere oppdaterer Facebook med mål, diett og trening.

(Utvalg: 550. Kilde: Brunel University)

2. Seks av 10 amerikanere får nyhetene sine via sosiale medier.

Facebook står for 66 prosent, bare slått av Reddit (70 prosent). De fleste (64 prosent) får nyhetene sine bare fra én side. Facebook-brukere forholder seg oftere bare til Facebook enn for eksempel Twitter og LinkedIn-brukere.

(PEW Research)

3. Det er en sammenheng mellom Facebook og depresjon.

De som rapporterer å ha opplevd NFE-er (Negativ Facebook-Erfaring) er 3.2 ganger mer utsatt for depresjon.

(Utvalg: 264. Kilde: Brown University)

4. 33 prosent av Facebook-brukere ønsker færre nyhetssaker i feeden sin.

De fleste (51 prosent) bryr seg ikke om det blir flere eller færre. De eneste som vil ha flere nyhetssaker, er brukere mellom 18 og 29 år.

(Utvalg: 526. Kilde: Spot.IM)

5. Nesten alle Facebook-vennene dine er ikke å regne som ekte venner.

Det er ikke det at vennelisten din består av dårlige folk. Men forskerne anslår at en person har max 20 «virkelige» venner, mens den gjennomsnittlige vennelisten på Facebook er på rundt ti ganger så mange.

(Kilde: Oxford University)

6. Tyrkias president Erdogan er målt i antall likes Europas mest populære leder på Facebook, og tredje mest populære i verden.

Foran ham ligger henholdsvis USAs president, Barack Obama, og den indiske statsministeren, Narendra Modi (men han har to profiler).

(Kilde: Burston-Marsteller)

7. Facebook-vennene dine kan gjøre deg gladere!

Men ikke hvis du bare leser de politiske og livsoppdaterende postene deres – du må genuint og sosialt omgås med dem på sosiale nettverk.

(Kilde: Carnegie Mellon University)

8. Kvinner er i mindre grad enn menn interessert i politikk og nyheter på Facebook.

Bare tre av ti kvinner har interesse for politikk, mens syv av ti menn viser interesse for dette. Spriket mellom menn og kvinner gjelder alle aldre, og både globalt og i Norge.

(Kilde: SINTEF)

9. Facebook-brukere deler mye mer privat og intimt om seg selv enn de ville gjort i andre sammenhenger.

Det gjør de (vi) fordi de ønsker å være populære.

(Utvalg: 343. Kilde: University of Guelph)

10. Når det gjelder politiske nyheter, er dine egne, aktive valg den viktigste faktoren for hva du får se mye av.

Det er hva du liker og klikker på som bestemmer hva du senere ser mer av, ikke rigide regler laget av Facebook. Dermed ender du opp med få saker som ikke «matcher» din personlige ideologi.

Forskerne kalte det ideologisk homofili – at man konsumerer saker som ligner det man liker fra før.

(Utvalg: 10.1 millioner. Kilde: Facebook)