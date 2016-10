Truet Hadia Tajik under NRK-artikkel på Facebook – erkjenner ikke skyld

Mannen er tiltalt for innholdet i en kommentar han skrev under en NRK-artikkel på Facebook i april. I artikkelen tar Tajik til orde for at Norge bør avskaffe monarkiet og isteden bli en republikk.

«Jeg vil ha henne skutt. Skuddpremie på 50 kr utbetales om jeg får tilsendt griseørene hennes. Skal koke muslimsuppe på dem», skriver mannen i kommentarfeltet.

På spørsmål om han erkjente seg skyldig, svarte mannen «Nja, på sett og vis», skriver Brønnøysunds Avis. Mannens forsvarer, advokat Tore Walle-Jensen, hjalp klienten med følgende presisering:

– Han erkjenner han har gjort det, men ikke at det er diskriminerende eller hatefullt, sa Walle-Jensen og presiserte deretter at mannen ikke erkjenner straffskyld.

16 dagers fengsel

Aktor Olav Rynning Veum la ned påstand om at mannen dømmes til 16 dagers fengsel og 10.000 kroner i bot. Sakskostnader bør tiltalte slippe, mente han.

– Forholdet kvalifiserer isolert sett til betinget fengsel og ubetinget bot. Tiltalte virker ikke angrende, og erkjenner ikke straffskyld, konstaterte Veum.

Walle-Jensen påpekte at det har betydning for skyldspørsmålet og eventuell straffeutmåling om tiltalte har hatt forsett, eller om ytringen er grovt uaktsom.

– Han bør etter mitt syn frikjennes. Om retten mener det er finnes forsett eller grov uaktsomhet, må det tas hensyn til at dette er én enkeltstående ytring, fastslo forsvareren og ba om at klienten anses på mildeste måte og eventuelt får en mindre bot.

Statsadvokat Erik Thronæs sa til NRK før rettssaken startet at det i utgangspunktet er like straffbart å ytre seg i det offentlige åpne rom på gaten som i sosiale medier på internett – så lenge ytringen oppfattes av flere.

– Når man ytrer seg på Facebook kan mange se ytringene der. Da er det etter min oppfatning straffbart, sa Thronæs.

– Må ta til motmæle

Dagen etter at mannen skrev kommentaren på Facebook-siden sa Hadia Tajik til Trønder-Avisa at hun er bekymret for at det knyttes hat til legitime, demokratiske ytringer.

– Jeg er for at vi skal ha en åpen og fri debatt, gjerne med sterke følelser og engasjement, men når det gjelder massivt hat og trakassering, er det viktig at vi tar til motmæle, sa Tajik.

Det er bare satt av denne ene dagen til saken i Brønnøy tingrett.