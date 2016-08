Ukens kunst: Husene forteller historien

1. Gunn Vottestad, Frans Widerberg og flere andre

Galleri Albin Upp, Briskeby

Billedkunstneren Gunn Vottestad er fast i utstillingsstallen på Briskeby og nå er hun en av 35 kunstnere som deltar i utstillingen som åpner høstsesongen. Igjen er det de nordnorske husene fra etterkrigsstiden hun visualiserer.

For Vottestad er husene alltid uttrykk for mennesker og det skjulte liv. Husene er både engstelige og tafatte der de står i et karrig og værhardt landskap. Hun fanger inn det særegne lyset i Nord-Norge til ulike årstider. Oppveksten i Vesterålen har forsynt henne med motiver, og fortsatt forteller husene fra etterkrigstiden historier om vår nære fortid.

Andre kunstnere som deltar på kollektivutstillingen er Frans og Nico Widerberg, Birte M. Kittilsen, Ida Beth hald, Grethe Ringdal og Janicke Ebbing for å nevne noen. Utstillingen står frem til 11. september.

2. Victor Sparre

Bærum Kunstforening, Sandvika

Victor Sparres (1919–2008) kunstnerskap vises i en retrospektiv utstilling i Bærum Kunstforening. Kurator og kunsthistoriker Mette Dybwad Torstensen har organisert utstillingen som en reise gjennom fem rom.

Reise går fra det innerste rommet, interiøret eller atelieret der eksistensialistiske spørsmål utspiller seg. Deretter fortsetter utstillingen gjennom byrommet og samfunnet der vi alle befinner oss.

Det vises også film om Sparre i kunstforeningens lokaler.

Utstillingen står frem til 11. september.